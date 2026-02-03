Fuertes vientos y bajas temperaturas en Panamá: Imhpa señala que el sistema de aire frío está en proceso de disipación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las bajas temperaturas y los fuertes vientos registrados en Panamá durante los últimos tres días responden a la incursión de un sistema de aire frío proveniente del norte del continente, explicó este martes 3 de febrero de 2026 María Cosme, pronosticadora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con Cosme, se trata de una masa de aire frío que se desplaza desde Estados Unidos y que, en esta ocasión, logró avanzar con mayor profundidad hacia Centroamérica, alcanzando latitudes poco habituales como Panamá, pese a encontrarse en plena temporada seca.

“El sistema ha sido bastante profundo y logró llegar hasta nuestro país. Actualmente se localiza en la cuenca del Caribe, hacia el Atlántico, en una fase estacionaria, lo que indica que ya se está disipando en comparación con los días anteriores, cuando se registraron brisas fuertes tanto de día como de noche, algo que no es usual”, detalló.

La especialista explicó que el contraste entre la masa de aire frío y el aire cálido desplazado generó cambios en la presión atmosférica, lo que intensificó el flujo de viento sobre el territorio nacional. Esta situación también favoreció el desplazamiento de condiciones húmedas hacia tierra firme, provocando lluvias en algunos sectores del país, algunas de ellas de intensidad significativa.

Como consecuencia de este sistema, se registraron temperaturas más bajas de lo habitual. Cosme indicó que estaciones meteorológicas ubicadas en Tocumen y Panamá Pacífico reportaron mínimas de hasta 24 grados Celsius durante la noche, mientras que en otras regiones, especialmente en las tierras altas de Chiriquí, las temperaturas fueron aún más bajas.

Aunque el sistema de aire frío ya se encuentra en proceso de disipación, para este martes 3 de febrero aún se esperan condiciones ventosas. Sin embargo, la pronosticadora señaló que a partir de mañana los vientos comenzarán a disminuir de forma paulatina y las condiciones atmosféricas tenderán a normalizarse.

No obstante, Cosme advirtió sobre la posible llegada de un nuevo sistema frontal frío el próximo 6 de febrero, el cual estaría alcanzando sectores de Costa Rica. Aunque este fenómeno no sería tan intenso como el reciente, sí podría generar afectaciones, principalmente en áreas marítimas.

“Es importante que se mantenga la vigilancia en el litoral Caribe, ya que el flujo de viento podría generar olas de hasta tres metros”, alertó.

Para ese periodo también se prevén algunas lluvias, especialmente en las tierras altas de la provincia de Chiriquí, indicó la pronosticadora del Imhpa.

En varios puntos del país se han registrado la caída de algunas estructuras debido a los fuertes vientos. En Colón, un barco encalló en la playa de María Chiquita, en costa arriba, debido a los oleajes y la fuerte lluvia.