Ganaderos de Los Santos rechazan uso de leche en polvo importada en programa de desayuno escolar

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, expresó su preocupación mediante un comunicado emitido este 12 de febrero por una propuesta de reforma al reglamento técnico que permitiría el uso de leche en polvo importada en el procesamiento del vaso de leche y de quesos destinados al programa “El desayuno escolar saludable”, que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca).

El gremio cuestionó que la propuesta haya sido presentada por el Comité Técnico de Normalización, Subcomisión de Productos Lácteos, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mientras el proceso de licitación del Meduca —cuya apertura de propuestas se realizó el pasado 29 de enero— avanza sin que, según afirman, se hayan cumplido todos los pasos legales para modificar el reglamento técnico vigente.

Los productores reiteraron que la Ley 115 de diciembre de 2019 establece el uso de materia prima nacional para los programas escolares y prohíbe expresamente la utilización de leche en polvo reconstituida en el procesamiento del vaso de leche y de quesos que se suministran a los estudiantes. En ese sentido, advirtieron que mantendrán una “posición inquebrantable” en defensa de la producción nacional.

La asociación también solicitó un acercamiento con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para discutir este y otros temas relacionados con el sector agropecuario, al considerar que la medida afectaría el mercado interno y los precios que reciben los productores, lo que impactaría su sostenibilidad.

Los ganaderos manifestaron que, mientras en países como Estados Unidos se promueve el consumo de leche entera en la población infantil, en Panamá —señalan— se insiste en el uso de bebidas lácteas y sucedáneos. El gremio hizo un llamado a padres de familia y docentes a mantenerse atentos en defensa de lo que califican como un “verdadero desayuno escolar saludable”.

Precisamente, el acto público para el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de leche semidescremada fortificada para el desayuno escolar tiene un precio de referencia de $16,520,514.43. La presentación de propuestas se realizó el pasado 29 de enero. Entre las empresas que presentaron ofertas figuran Productos Nevada, S. de R.L., e Industrias Lácteas, S.A.

Según los pliegos, se establece la provisión de leche simple y saborizada, con precios de referencia calculados a partir de contratos previos y estudios de mercado, ajustados por costos de transporte e imprevistos.