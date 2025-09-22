Gastros advierten: renuncia clave en la CSS pone en riesgo trasplantes de hígado

La Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva (Apged) expresó su profunda preocupación por la reciente renuncia de la jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología de la Caja de Seguro Social (CSS), Julissa Lombardo Quezada, quien además era la hepatóloga responsable del programa de trasplante hepático en la institución.

El gremio médico destacó que este servicio resulta crítico, no solo para los pacientes que esperan un trasplante de hígado, sino también para la atención integral de quienes padecen enfermedades gastrointestinales y hepáticas complejas. La continuidad de este programa, advirtió la Apged, es fundamental para garantizar la vida y el bienestar de numerosos panameños que dependen de un sistema de salud sólido y coordinado, con personal altamente calificado.

“Instamos a todas las partes involucradas a que, en un marco de diálogo y responsabilidad compartida, se busquen soluciones inmediatas que aseguren la continuidad del servicio, protejan los derechos de los pacientes y fortalezcan la confianza en nuestro sistema de salud”, subraya el comunicado emitido el 20 de septiembre de 2025.

La asociación, que cuenta con 54 años de trayectoria y ha contribuido al desarrollo de la gastroenterología en Panamá, reiteró su disposición a colaborar con su experiencia y conocimiento para que este programa estratégico se mantenga en funcionamiento en beneficio de quienes más lo necesitan.

La renuncia se suma a una serie de advertencias previas de profesionales de la salud sobre las dificultades que enfrenta la CSS para sostener programas de alta complejidad, en medio de denuncias por falta de insumos, especialistas y condiciones laborales que impactan directamente en la atención de los pacientes.

En una carta dirigida al director general de la CSS, Dino Mon, la especialista explicó que su decisión responde a “múltiples factores” que afectan el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus responsabilidades hacia los pacientes y la institución.

Entre las razones que detalló se encuentran el abuso de autoridad en la gestión administrativa, el desorden organizativo que afecta la operatividad de los servicios, la falta recurrente de insumos médicos, así como un ambiente laboral que describió como hostil, misógino y desigual, contrario a los principios de respeto e igualdad.

También denunció el deficiente seguimiento a la normativa vigente, lo que, a su juicio, debilita la transparencia y eficiencia institucional.

“La falta recurrente de insumos médicos limita la capacidad de brindar una atención segura, digna y de calidad a la población asegurada”, advirtió Lombardo en su misiva, en la que lamentó que las condiciones actuales han deteriorado el ambiente laboral e impedido ejercer la medicina con ética y profesionalismo.

Sobre el tema, el director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval, indicó que, pese a la salida de Lombardo, el programa no quedará desatendido, ya que la CSS cuenta con otros especialistas que continuarán el seguimiento de los pacientes y la coordinación del servicio.

