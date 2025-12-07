Gestionan la recuperación del histórico edificio que albergó la Biblioteca Nacional

El Ministerio de Cultura adelanta gestiones con la Caja de Seguro Social (CSS) para la rehabilitación y restauración del histórico edificio que alguna vez albergó la Biblioteca Nacional de Panamá y que hoy acoge a la Biblioteca Pública Eusebio A. Morales, un inmueble clave para la memoria cultural del país.

El edificio, ubicado a un costado de la Asamblea Nacional, forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y fue transferido al Ministerio de Cultura en mayo de 2024. Se trata de un inmueble emblemático para la historia intelectual del país y que ahora enfrenta un proceso de evaluación para su recuperación.

La estructura, construida en la década de 1940 por la Caja de Seguro Social, pasó a convertirse en sede de la Biblioteca Nacional en 1961. Aunque actualmente forma parte del plan de desarrollo y modernización de las bibliotecas públicas, su rehabilitación aún depende de acuerdos pendientes con la CSS, propietaria del inmueble. Las mejoras contemplan intervenciones en el edificio, el mobiliario y la conectividad.

Fachada de la Biblioteca Eusebio A. Morales, antigua Biblioteca Nacional. Archivo

El Ministerio de Cultura ha manifestado su interés en resolver la situación del inmueble y mantiene un canal de comunicación con la CSS para asegurar su reparación y puesta en valor. Según la institución, el objetivo es garantizar que el espacio pueda ofrecer condiciones adecuadas para los usuarios, sin afectar la integridad patrimonial del edificio.

Bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía y de Bienes Patrimoniales, el Ministerio adelanta inventarios del mobiliario y de los libros que forman parte del patrimonio cultural del país. Este proceso busca organizar, registrar y proteger los bienes existentes a fin de evitar pérdidas y asegurar su adecuada conservación antes del inicio de las obras.

Memoria documental

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, confirmó que el Gobierno se prepara para declarar como Patrimonio Histórico la sede de la Biblioteca Nacional. Según explicó, la decisión no se fundamenta únicamente en el valor arquitectónico del edificio, sino en el peso histórico del contenido que resguarda: documentos, colecciones y archivos que narran la memoria del país.

María Eugenia Herrera, ministra de Cultura.

Herrera detalló que, una vez concluida la fase administrativa, el Ejecutivo avanzará en la restauración del inmueble original, donde se conserva la colección histórica. La ministra recordó que en la biblioteca reposan las gacetas oficiales y buena parte del acervo que registra la evolución institucional y cultural de la nación.

“Ahí está toda la historia del país”, reiteró al destacar que tanto la sede antigua como la nueva poseen condición patrimonial debido al material que custodian.

De forma paralela, el Ministerio de Cultura impulsa el Plan Nacional de Rehabilitación de Bibliotecas Públicas, una iniciativa que destina 10.4 millones de balboas a la modernización de 40 bibliotecas en todo el país. El plan contempla mejoras en infraestructura, accesibilidad universal, conectividad, mobiliario y renovación de espacios, en coordinación con los gobiernos locales, para dignificar estos centros de aprendizaje y fortalecer su papel como puntos de encuentro comunitario.

El convenio

En su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su interés en revalorizar y fortalecer la Biblioteca Nacional, institución que resguarda piezas únicas de la historia del país.

El mandatario confirmó que la Biblioteca Nacional ya recibió los fondos urgentes que requería para este año y que, además, tendrá asegurados los recursos necesarios para los años siguientes.

Agregó que existe un convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional, acuerdo que permitirá impulsar la modernización del recinto y proyectos clave, como la digitalización del patrimonio documental de la nación.