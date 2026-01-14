Gobierno autoriza a la AAUD a asumir el control total del servicio de aseo en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La resolución establece que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumirá la titularidad del cobro y la recaudación de la tasa de aseo en San Miguelito.

El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total de la recolección de residuos en el distrito de San Miguelito, ante el colapso del servicio y con el objetivo de evitar una crisis de aseo y riesgos a la salud pública que afectarían a más de 280 mil residentes.

“La intervención que se ha dado ha sido paliativa, pero todo indica que la situación podría agravarse nuevamente, ya que después del 19 de enero, fecha en la que debían iniciar operaciones las empresas a las que se les estaban realizando contrataciones especiales, los contratos aún no estaban refrendados para dar inicio al servicio”, señaló el administrador de la AAUD, Ovil Moreno.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que el Gobierno asumió una solución de emergencia, destinando aproximadamente 700 mil dólares para solventar el problema de la recolección de residuos en el distrito, cuya suspensión estaba generando una crisis y poniendo en riesgo la salud de la población.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, y el director de la AAUD, Ovil Moreno, en el Consejo de Gabinete. Cortesía

Cabe recordar que el próximo 18 de enero de 2026 vence el contrato de concesión de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) con el Municipio de San Miguelito, tras 20 años de administrar la recolección de residuos residenciales y comerciales del distrito, así como el cobro de la tasa de aseo.

“A partir del próximo lunes, cuando vence el contrato de la empresa actual, no existe una estructura capaz de resolver el problema. Por ello, se ha autorizado al administrador de la AAUD a tomar control de la situación y garantizar la recolección de la basura durante los próximos meses, mientras se desarrolla una licitación pública”, informó el titular de la cartera de Salud.

Boyd Galindo reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar la salud de la población, mediante la limpieza del distrito y la prevención de cualquier brote o epidemia.

La decisión se sustenta en el hecho de que la autoridad municipal no cuenta con la capacidad logística ni con el transporte necesario para la disposición final de los residuos con la inmediatez que exige la actual situación.

El 1 de enero de 2026 empezó el operativo de limpieza en San Miguelito con el apoyo de la AAUD. LP Anel Asprilla

Mediante la Resolución No. 01-2026 de la AAUD, del 13 de enero de 2026, la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo autorizó la toma de control gubernamental inmediata de los servicios de gestión de residuos en el distrito de San Miguelito, a partir de enero de 2026.

Asimismo, la Gaceta Oficial faculta al administrador general de la AAUD a ejecutar de inmediato un plan de contingencia y a desarrollar una estrategia de gestión integral a largo plazo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de recolección de desechos y prevenir riesgos a la salud pública y al medio ambiente.

La resolución establece además que la Autoridad de Aseo asumirá la titularidad del cobro y la recaudación de la tasa de aseo en San Miguelito, aplicando la obligatoriedad del paz y salvo de aseo para trámites ante el Registro Público, conforme a lo dispuesto en la Ley 276 de 2021.

De igual forma, se faculta al administrador general para celebrar los acuerdos o contratos necesarios para el cobro de la tasa de aseo, una vez se preste efectivamente el servicio, de acuerdo con la normativa vigente y el pliego tarifario aplicable.

Adicionalmente, se le autoriza a gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las adecuaciones presupuestarias y transferencias de partidas requeridas para garantizar los recursos financieros destinados a la operación, adquisición de equipos y contratación de personal en el distrito.

Además, se aprobó la instalación de una oficina regional de la Autoridad de Aseo en San Miguelito, con el propósito de fortalecer la atención y la gestión del servicio en la zona.

La Prensa, consultó al Municipio de San Miguelito sobre la decisión emitida por el Consejo de Gabinete, sin embargo, fuentes de la alcaldía indicaron que el Ejecutivo tomó la decisión sin informar a la alcaldesa del distrito, Irma Hernández.

En un comunicado señalaron que estarán realizando una conferencia de prensa este miércoles 14 de enero para emitir un pronunciamiento completo.