Gobierno crea Comisión para integrar los servicios de salud del Minsa y la CSS

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Órgano Ejecutivo oficializó la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa) que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de los servicios sanitarios del país.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en la articulación entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), tal como establece la Ley 462, una reforma a la Ley Orgánica de la CSS aprobada en marzo de 2025, que refuerza la obligación de ambas instituciones de avanzar hacia un sistema público de salud unificado.

De acuerdo con esta normativa, el artículo 142 de la Ley 462 dispone que la CSS y el Minsa deben planificar, coordinar, integrar y unificar funcionalmente los servicios de salud que brindan, incluyendo la compensación de costos, sin menoscabar la autonomía de la CSS, y ordena que ambas entidades desarrollen acciones conjuntas en un plazo no mayor de seis meses desde la entrada en vigencia de la reforma para cumplir con este mandato de integración.

La integración de la CSS y el Minsa es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno, orientado a garantizar eficiencia en la atención médica, mejorar la cobertura y reducir la burocracia que afecta a pacientes y personal sanitario en todo el país.

En entrevista con La Prensa, el ministro Fernando Boyd Galindo señaló que la unificación del sistema es un objetivo estratégico de la administración, pues permitirá coordinar mejor los recursos y ofrecer atención integral a todos los ciudadanos, independientemente de su condición de asegurados.

“El proceso implicaría consolidar la administración y gestión de todos los servicios de salud bajo una sola estructura, lo que permitiría ahorrar en infraestructura, medicamentos, equipos y recursos humanos, y facilitaría la coordinación entre los diferentes niveles de atención, garantizando un acceso equitativo y eficiente en todo el país”, afirmó.

Según el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2026, la Comisión estará integrada por cinco representantes: uno del Ministerio de Salud, quien la presidirá; uno del Ministerio de la Presidencia; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno de la CSS; y un representante de los patronatos. Cada miembro principal contará con un suplente para cubrir ausencias temporales y el organismo podrá disponer de una Secretaría Ejecutiva.

Sin embargo, la estructura no contempla la participación de representantes de pacientes, asegurados, gremios médicos ni actores independientes del sector salud, lo que podría limitar la inclusión de voces externas en el proceso de integración.

Entre sus funciones principales se encuentran coordinar la consolidación de los servicios públicos de salud entre el Minsa, la CSS y otras instalaciones gubernamentales; dar seguimiento a los avances de esta integración; y velar por el cumplimiento de las bases conceptuales establecidas en la Ley 51 de 2005.

Además, deberá presentar informes periódicos al presidente de la República y elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento. La normativa entró en vigencia inmediatamente después de su publicación en la Gaceta Oficial, dando paso a la siguiente fase del proceso de integración institucional.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud (izquiera); José Raúl Mulino, presidente de la República (centro); y Dino Mon, director de la CSS ( derecha). Archivo

En este contexto, al día siguiente de entrar en vigencia el decreto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró públicamente la urgencia de acelerar la unificación de los servicios de salud.

Durante su conferencia de prensa semanal instó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la CSS, Dino Mon, a avanzar con mayor rapidez hacia la consolidación de un único sistema sanitario.

“Quiero que esa integración de salud funcione, y rápido. Rápido”, enfatizó más tarde durante la inauguración del Hospital José Félix Espinosa Barroso en Bugaba, provincia de Chiriquí, donde estuvo acompañado por las principales autoridades del Minsa y la CSS.

Mulino subrayó que la unificación es esencial para resolver problemas estructurales, reducir costos y evitar la duplicación de infraestructuras hospitalarias en distintas regiones del país.

En ese sentido cuestionó la existencia de instalaciones paralelas en la misma zona. “No hace ningún sentido tener esta duplicidad, de hacer un hospital como este aquí y uno del Seguro Social enfrente. Eso no tiene lógica”, afirmó al destacar la necesidad de optimizar los recursos del sistema sanitario nacional.

Con la instalación de la Comisión, el Gobierno busca acelerar un proceso que considera clave para modernizar el sistema público de salud.