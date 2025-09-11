Gobierno extiende hasta 2058 la concesión del Corredor Norte a ENA Norte, S.A.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir la adenda No. 12 al Contrato N.° 98 de 1994, mediante la cual se amplía por 30 años la concesión del corredor norte que mantiene la sociedad ENA Norte, S.A.

Con esta modificación, la concesión se extenderá hasta el 15 de marzo de 2058, con el fin de unificar el vencimiento de los distintos tramos bajo la misma administración, o hasta que la concesionaria haya recuperado el monto total establecido en el contrato, lo que ocurra primero, según el informe aprobado en la reunión.

Los tramos comprendidos en la concesión son la fase I, que incluye Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad; la fase II A, que abarca Tinajitas, Intercambio Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate y Ramal Villa Lucre; y el tramo I, que va desde Panamá hasta Madden.

De acuerdo con el documento presentado ante el Gabinete, la medida fue solicitada por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA, S.A.), apoderada de ENA Norte, con el propósito de generar espacio financiero que permita el refinanciamiento de la deuda vigente y asegurar el cumplimiento del servicio de esta.

Asimismo, la extensión de la concesión busca crear condiciones para nuevas inversiones en obras de interés público, entre las que se contemplan la rehabilitación de infraestructura, la construcción de accesos esenciales y la ampliación del corredor norte.