Gobierno impulsa plan de emergencia hídrica en Azuero con 58 pozos intervenidos y nuevas medidas ambientales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de una de las crisis hídricas más severas registradas en la región de Azuero, donde la población no puede consumir el agua que se produce en las potabilizadoras, el recién designado director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Manuel Tercero González presentó el Plan Nacional de Acción de Agua.

La iniciativa fue presentada durante el Consejo Consultivo Ampliado en la provincia de Los Santos.

Tercero González, quien debe ser ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional, presentó un informe sobre las acciones que se han estado implementando para enfrentar la crisis del agua en las provincias de Los Santos y Herrera.

Antonio Tercero González, director designado del Idaan. Cortesía

Señaló que se han intervenido 58 pozos en apenas 37 días de gestión, con énfasis en la región de Azuero, una de las zonas más afectadas por problemas históricos de abastecimiento.

Durante la presentación de resultados, Tercero explicó que el plan surgió por instrucción presidencial, tras reuniones con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), autoridades locales y otras entidades, con el objetivo de llevar agua a comunidades que por décadas no contaban con servicio regular.

“Hay comunidades que no tenían agua desde hace 25 y 30 años, y otras donde nunca había llegado a los grifos. Hoy estamos cambiando esa realidad”, expresó.

Hay que recordar que la crisis del agua en Azuero comenzó el pasado 27 de mayo de 2025 debido a la grave contaminación detectada en los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento para las provincias de Herrera y Los Santos.

Pozos para alimentar la red

La estrategia que implementará el Gobierno, según Tercero, será la construcción y rehabilitación de pozos. No obstante, aclaró que estos no reemplazan las fuentes superficiales tradicionales, sino que responden a la “urgencia social”.

“Estas acciones son paliativas. No sustituyen las tomas de agua superficiales, pero permiten resolver el problema de manera rápida y efectiva”.

Añadió que toda el agua subterránea incorporada al sistema cuenta con pruebas de calidad que certifican su aptitud para el consumo humano. Sin embargo, en algunas comunidades persisten tuberías antiguas o contaminadas que requieren reemplazo.

Durante la presentación, Tercero González indicó que, en Los Santos, el Idaan reportó la rehabilitación de 36 pozos y la perforación de ocho nuevos, además de acciones directas en centros educativos afectados por la crisis hídrica.

Hasta la fecha, se han instalado tanques de reserva y sistemas de grifería en siete escuelas, mientras que otras cinco recibirán apoyo la próxima semana. El suministro se complementa con rutas diarias de carros cisterna para garantizar agua potable al estudiantado.

En el Consejo Ampliado de Los Santos, el director designado del Idaan, Antonio Manuel Tercero González presentó el Plan Nacional de Acción de Agua. Cortesía

Según el funcionario, la red de distribución recibió un importante incremento de caudal: en Las Tablas se producen 604,800 galones diarios; en Los Santos, 367,200 galones diarios; en Guararé, 252,000 galones diarios; y en Pedasí, 230,400 galones diarios.

Producción de agua en Los Santos, por región impactada.

Tercero aseguró que muchas comunidades fueron abandonadas durante años, pese a que existían pozos que solo requerían reparación de bombas, cables o equipos eléctricos.

En Herrera, se informó de la habilitación de dos pozos y la perforación de otros dos, además de trabajos en válvulas para mejorar la presión y la distribución en zonas elevadas o con redes deterioradas.

Uno de los casos más representativos es Siluelito, donde, según las autoridades locales, nunca hubo servicio estable durante más de 40 años. También se reportaron mejoras en Brisas del Golfo, donde un nuevo pozo aporta 150 galones por minuto.

Agua no apta para consumo humano

Actualmente, el agua que se produce en Azuero no es apta para el consumo humano, sino únicamente para actividades del hogar.

Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien reiteró que el agua en la región de Azuero no es apta para el consumo humano y advirtió que la medida de no ingerirla se mantendrá hasta que se logre garantizar el saneamiento de los ríos La Villa y Estibaná.

A un año de la crisis del agua en Azuero, el Minsa mantiene la instrucción de no consumir agua, debido a que el Río La Villa, en la provincia de Los Santos aun presenta niveles de contaminación. Foto: LP/Alexander Arosemena

En estos afluentes todavía se mantiene la presencia de contaminantes, ya sean de origen agroquímico o biológico, lo que impide asegurar su potabilidad al 100 %.

En el caso de Herrera, más de 70 mil personas se abastecen del agua que produce la planta potabilizadora Roberto Reina, que abastece a Chitré cabecera, Monagrillo, La Arena y Circunvalación.

Esta planta potabilizadora tiene más de 50 años y actualmente se encuentra en proceso de licitación.

Mientras tanto, en Los Santos, más de 35 mil personas utilizan el agua que produce la potabilizadora Rufina Alfaro, que abastece sectores como La Villa de Los Santos, Las Tablas centro, La Enea y Guararé cabecera.

A ello se suman las plantas potabilizadoras de Macaracas cabecera y Llano de Piedra.

Guía de buenas prácticas

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció en la misma sesión del consejo ampliado la puesta en marcha de una guía de buenas prácticas ambientales dirigida a pequeños porcicultores, elaborada en conjunto por el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Ministerio de Ambiente (Miambiente).

El documento será publicado oficialmente a partir del lunes 27 de abril, junto con la resolución correspondiente en la Gaceta Oficial, con el objetivo de orientar a los productores de pequeña escala en el manejo responsable de sus actividades, explicó Navarro.

Según el titular de Ambiente, esta guía permitirá que los pequeños porcicultores puedan desarrollar sus operaciones en armonía con el medio ambiente, reduciendo riesgos de contaminación, sin necesidad de asumir costosos estudios de impacto ambiental cuando se trate de crianzas y explotaciones menores.

“Lo que se busca es facilitar el cumplimiento ambiental y promover prácticas sostenibles de manera voluntaria y responsable”, señaló.

Navarro advirtió sobre la grave situación ambiental que enfrenta la región de Azuero, marcada por la contaminación de ríos, la deforestación de cuencas y deficiencias en plantas de tratamiento de aguas residuales.

En ese sentido, informó que ya comenzó la ejecución de un plan de contingencia nacional para atender descargas contaminantes en cuerpos de agua y avanzar en la recuperación ambiental de las principales cuencas hidrográficas del país.