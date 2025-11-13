Gobierno inspeccionó el call center Alorica cuatro veces en 2025 tras denuncias, confirma la ministra de Trabajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó este jueves 13 de noviembre que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha recibido al menos cinco denuncias contra la empresa Alorica por diversos casos, una de las cuales ya fue remitida a un juzgado ejecutor.

Muñoz precisó que, además de estas quejas formales, la entidad ha realizado cuatro inspecciones de oficio en las instalaciones del call center durante 2025, en respuesta a crecientes señalamientos sobre las condiciones laborales.

“Esto demuestra que el ministerio está cumpliendo con su responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

La confirmación de las inspecciones ocurre luego de que, más temprano, las diputadas independientes de la bancada Vamos, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong, exigieran la intervención inmediata del Mitradel tras la denuncia del fallecimiento de un empleado de Alorica.

Brenes calificó el hecho como “lamentable” y señaló que espera que la entidad obligue a la empresa a aplicar correctivos. “La verdad es que este gobierno ya ha demostrado de qué lado está, y no es del lado de las condiciones ni del bienestar de ningún trabajador”, afirmó.

Lo ocurrido con el fallecimiento del empleado de @AloricaLatam es lamentable, esperaría que MITRADEL le exija a la empresa tomar los correctivos, pero la verdad ya este gobierno ha demostrado de que lado está, y no es del lado de las condiciones ni bienestar de ningún trabajador. — Ale Brenes (@AlexandraBrene6) November 13, 2025

Chong también solicitó una inspección urgente para verificar las condiciones laborales dentro de la compañía. “Si no son adecuadas, se deben tomar las acciones necesarias. La integridad, la vida y los derechos de las personas están por encima de cualquier interés económico”, advirtió.

Le exigimos a @MitradelPma que realice una inspección en Alorica para garantizar que las condiciones de trabajo en las que se encuentran sus empleados sean adecuadas; de no ser así, se deben tomar las acciones que sean necesarias con la empresa. La integridad, la vida y los… — Yamireliz Chong (@YamirelizChong) November 13, 2025