    DENUNCIAS

    Gobierno inspeccionó el call center Alorica cuatro veces en 2025 tras denuncias, confirma la ministra de Trabajo

    José González Pinilla
    Gobierno inspeccionó el call center Alorica cuatro veces en 2025 tras denuncias, confirma la ministra de Trabajo
    Empresa Alorica.

    La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó este jueves 13 de noviembre que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha recibido al menos cinco denuncias contra la empresa Alorica por diversos casos, una de las cuales ya fue remitida a un juzgado ejecutor.

    Muñoz precisó que, además de estas quejas formales, la entidad ha realizado cuatro inspecciones de oficio en las instalaciones del call center durante 2025, en respuesta a crecientes señalamientos sobre las condiciones laborales.

    “Esto demuestra que el ministerio está cumpliendo con su responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

    La confirmación de las inspecciones ocurre luego de que, más temprano, las diputadas independientes de la bancada Vamos, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong, exigieran la intervención inmediata del Mitradel tras la denuncia del fallecimiento de un empleado de Alorica.

    Brenes calificó el hecho como “lamentable” y señaló que espera que la entidad obligue a la empresa a aplicar correctivos. “La verdad es que este gobierno ya ha demostrado de qué lado está, y no es del lado de las condiciones ni del bienestar de ningún trabajador”, afirmó.

    Chong también solicitó una inspección urgente para verificar las condiciones laborales dentro de la compañía. “Si no son adecuadas, se deben tomar las acciones necesarias. La integridad, la vida y los derechos de las personas están por encima de cualquier interés económico”, advirtió.

