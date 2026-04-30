Panamá, 30 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    DIÁLOGO

    Gobierno y sector pesquero impulsan mesa técnica para revisar las reglas de la industria

    El espacio tendrá un plazo de 90 días para aterrizar una propuesta concreta: protocolos, planes piloto y una hoja de ruta que permita ordenar la gestión pesquera.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Gobierno y sector pesquero impulsan mesa técnica para revisar las reglas de la industria
    Representantes del Ejecutivo junto a empresarios del sector pesquero. Cortesía

    La creación de una mesa técnica entre el sector pesquero y el Gobierno marcó el punto de partida de una reciente reunión entre el presidente José Raúl Mulino y empresarios dedicados a la exportación de productos del mar.

    +info

    Industria pesquera, a media máquina

    La propuesta busca sentar a ambas partes a revisar las reglas que hoy rigen la actividad.

    El espacio tendrá un plazo de 90 días para aterrizar una propuesta concreta: protocolos, planes piloto y una hoja de ruta que permita ordenar la gestión pesquera sin descuidar la sostenibilidad ni el empleo.

    La industria, que en 2025 superó los 265 millones de dólares en exportaciones, apuesta por ganar terreno en los mercados internacionales, mientras se ajustan los controles sobre el uso de los recursos marinos.

    Gobierno y sector pesquero impulsan mesa técnica para revisar las reglas de la industria
    La industria pesquera superó los 265 millones de dólares en exportaciones en 2025. Archivo

    La petición

    En la reunión, los empresarios insistieron en la necesidad de equilibrar la regulación con el desarrollo del sector. Mulino, acompañado de parte de su equipo económico y ambiental, escuchó los planteamientos.

    Entre los puntos expuestos destaca el plan “Panamá Azul Verificable”, que propone, entre otras medidas, que cada institución designe enlaces técnicos con capacidad de decisión y que se habilite un “data room” con información clave del sector: flota, monitoreo satelital, capturas, exportaciones y sanciones.

    El fondo

    El planteamiento también incluye la creación de un fondo para modernizar la actividad pesquera y de un sistema propio de medición, reporte y verificación (MRV), construido con base científica y con datos abiertos auditables.

    Con estos cambios, el sector espera resultados rápidos: más empleo, mayor inversión y una regulación que no solo ordene la actividad, sino que también permita a Panamá posicionarse como un actor relevante en pesca y acuicultura sostenible en la región.

    Además de Mulino, en el encuentro participó el ministro de Comercio, Julio Moltó.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • El MEF oculta información sobre la participación accionaria del Estado en Epasa. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más