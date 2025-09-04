Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTUDIO CIENTÍFICO DEL STRI

    Golfo de Panamá no registra afloramiento marino por primera vez en 40 años, según el STRI

    Aleida Samaniego C.
    Golfo de Panamá no registra afloramiento marino por primera vez en 40 años, según el STRI
    Los eventos de afloramiento sustentan pesquerías altamente productivas y ayudan a proteger los arrecifes de coral del estrés térmico. Natasha Hinojosa

    El fenómeno natural del afloramiento, que ocurre cada año en el golfo de Panamá durante la estación seca, no se presentó en 2025, un hecho sin precedentes en al menos cuatro décadas.

    +info

    Panamá pierde terreno: más de la mitad de la costa del Pacífico afectada por la erosión

    La ausencia de este proceso fue documentada en un estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), que atribuye la situación al debilitamiento de los vientos alisios.

    El afloramiento —o surgencia— es un proceso oceanográfico que permite el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades hacia la superficie. Gracias a este fenómeno, el Pacífico panameño mantiene temperaturas más bajas en la temporada de verano, las pesquerías locales se sostienen con altos niveles de productividad y los arrecifes coralinos encuentran cierto alivio frente al estrés térmico.

    Según el STRI, los registros muestran que entre enero y abril la surgencia ha sido un patrón constante y predecible en el golfo de Panamá durante al menos 40 años. Sin embargo, en 2025 los investigadores observaron que este proceso no se produjo, lo que redujo los descensos de temperatura y la productividad marina típica de la temporada.

    Golfo de Panamá no registra afloramiento marino por primera vez en 40 años, según el STRI
    Concentraciones de clorofila en los océanos alrededor de Panamá (azul = baja, rojo = alta) en febrero de 2024, que muestran el pico de productividad en el Golfo de Panamá durante un proceso de surgencia típico. Aaron O’Dea

    El hallazgo, publicado en la revista PNAS, señala que una alteración en los patrones de viento explica la falta de surgencia, aunque los científicos advierten que se requieren más investigaciones para determinar las causas exactas y las posibles repercusiones sobre la pesca y las comunidades costeras que dependen de estos recursos.

    Golfo de Panamá no registra afloramiento marino por primera vez en 40 años, según el STRI
    Concentraciones extremadamente bajas de clorofila en los océanos alrededor de Panamá (azul = baja, rojo = alta) en febrero de 2025, que evidencian el fallo en el proceso de surgencia en el golfo de Panamá, por primera vez en al menos 40 años. Aaron O’Dea

    Para los expertos, este hecho constituye una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical.

    A pesar de su importancia ecológica y socioeconómica, estos procesos continúan siendo poco monitoreados, lo que refuerza la necesidad de invertir en capacidades de observación y predicción océano-climática en regiones tropicales del mundo.

    Golfo de Panamá no registra afloramiento marino por primera vez en 40 años, según el STRI
    Andrew Sellers tomando muestras durante una expedición con el buque S/Y Eugen Siebold. El S/Y Eugen Siebold, es un buque de investigación que se caracteriza las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Océano Pacífico gracias a la colaboración entre el Instituto Max Planck de Química y el STRI. Steven Paton

    Este es uno de los primeros resultados importantes de la colaboración entre el barco S/Y Eugen Seibold del Instituto Max Planck y el STRI.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Presidente electo del Sindicato de Industriales: ‘con la seguridad jurídica no se juega’, advierte tras el caso Chiquita. Leer más