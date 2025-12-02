Gremio médico alerta sobre riesgos financieros en integración de Minsa y CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) expresó su preocupación ante la creación de una Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa) que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de los servicios sanitarios del país entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

El gremio médico, mediante una carta dirigida a la ciudadanía, advierte que los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los trabajadores asegurados y no al Gobierno ni al Minsa, por lo que solicitaron que cualquier comisión que se conforme para este proceso cuente con igual representación de los asegurados.

Este planteamiento se basa en que la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, creada por el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025, estará integrada por cinco representantes: uno del Ministerio de Salud, quien la presidirá; uno del Ministerio de la Presidencia; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno de la CSS; y un representante de los patronatos. Cada miembro principal contará con un suplente para cubrir ausencias temporales, y el organismo podrá disponer de una Secretaría Ejecutiva.

Sin embargo, la estructura no contempla la participación de representantes de pacientes, asegurados, gremios médicos ni actores independientes del sector salud, lo que podría limitar la inclusión de voces externas en el proceso de integración.

Los médicos alertaron que no se puede permitir el uso del dinero de los cotizantes de la CSS para financiar la atención de personas no aseguradas, al considerar que la actual crisis del sistema podría agravarse si los costos de la atención universal se cargan exclusivamente a la institución de seguridad social.

Además, indicaron que el Gobierno y el Minsa no pueden ser únicamente rectores del sistema de salud sin asumir también la responsabilidad económica de la atención de los no asegurados, ya que, de lo contrario, se estaría trasladando el peso financiero únicamente a la CSS.

La Amehst también advirtió que una fusión mal estructurada entre ambas entidades podría agravar el agotamiento financiero de la CSS y conducir a un modelo de salud que, según el gremio, ya ha demostrado ineficiencia en otros países de la región, como Colombia, en referencia al sistema de Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

“Por lo anterior, solicitamos al Gobierno que, al instalarse dicha comisión, se convoque también a igual cantidad de representantes de los trabajadores asegurados, que son los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”, señala el documento.

En el comunicado, los médicos hicieron un llamado directo a los asegurados para que permanezcan vigilantes de las decisiones que adopte la comisión de integración de los servicios de salud.

La carta cierra con un mensaje enfático dirigido a los cotizantes: “asegurado: los dineros que están en juego son tuyos, no de nadie más”.

En este contexto, al día siguiente de entrar en vigencia el decreto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró públicamente la urgencia de acelerar la unificación de los servicios de salud.

Durante su conferencia de prensa semanal instó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la CSS, Dino Mon, a avanzar con mayor rapidez hacia la consolidación de un único sistema sanitario.

“Quiero que esa integración de salud funcione, y rápido. Rápido”, enfatizó más tarde durante la inauguración del Hospital José Félix Espinosa Barroso en Bugaba, provincia de Chiriquí, donde estuvo acompañado por las principales autoridades del Minsa y la CSS.