Gremios docentes denuncian presión del Meduca y Contraloría por listas de asistencia tras paro

El Ministerio de Educación (Meduca) pidió a los directores de centros educativos remitir, a más tardar este 18 de agosto, los reportes de asistencia de los docentes que no participaron en el paro iniciado en abril. La solicitud generó malestar en los gremios magisteriales, que la consideran un acto de persecución y falta de transparencia.

Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, aseguró que la petición proviene directamente de la Contraloría General de la República a través de las direcciones regionales, pese a que la información ya fue remitida durante la huelga mediante el modelo C, documento en el que se registraba quiénes estaban en paro y quiénes mantenían labores.

“Durante el tiempo de huelga, todos los directores enviaron el modelo C a la regional, informando quiénes estaban trabajando y quiénes estaban en huelga. No entendemos por qué la Contraloría insiste en solicitar lo mismo nuevamente”, advirtió Montero, quien considera que la insistencia genera desconcierto e incertidumbre entre los educadores.

Sres @MeducaPma continúa con la persecución de Uds hacia el docente

En el acuerdo refrendado por la institución la @asambleapa y el @CONEPPanama se estableció no + notificaciones y procesos de ningún tipo hacia el educador después de firmado el acuerdo Uds violan lo pactado. pic.twitter.com/G57fdwpBeo — GREMIO AMIA. (@AmiaGremio) August 16, 2025

El dirigente magisterial sostiene que desde la reanudación de clases el pasado 14 de julio han cumplido con todas las normativas del Meduca, sin embargo, persisten las exigencias de asistencia correspondientes a los meses previos, incluyendo abril. Para los gremios, este seguimiento se percibe como una amenaza vinculada a los descuentos salariales aplicados durante la paralización.

Según Montero, los descuentos se realizaron de manera “aleatoria”, afectando incluso a docentes que no participaron en el paro. Además, cuestionan que se les aplicara la figura de “licencia sin sueldo” sin haber firmado autorización alguna, lo cual —afirman— contradice la normativa laboral vigente.

“Es inaceptable que la Contraloría aplique descuentos a quienes estaban trabajando, sin ningún fundamento legal ni autorización de los docentes”, remarcó Montero, al tiempo que señaló que el propio Meduca habría solicitado la ejecución de estos descuentos, involucrando directamente a la institución en la polémica.

Los gremios aseguran que no se oponen a que se cumpla la ley, pero exigen respeto a la labor docente y la reversión de los descuentos aplicados de manera irregular. “Queremos saber por qué la Contraloría sigue pidiendo las listas de asistencia, qué objetivo tienen estas nuevas solicitudes y, sobre todo, cuáles son las amenazas detrás de todo esto”, insistió Montero.

La molestia se intensifica debido a que, según cálculos de los gremios, entre salarios y la segunda partida del décimo tercer mes se habrían descontado a los docentes más de 200 millones de dólares, mientras las autoridades justifican la medida bajo el argumento de que no había sustento legal para pagar días no laborados durante la huelga.

No basta con los docentes separados ahora la @ContraloriaPma continúa la PERSECUCIÓN hacia el docente de otra forma

Sres @DefensoriaPan hasta cuándo tanto abuso. Hagan su trabajo ya el @MeducaPma firmó junto a la @asambleapa un documento la huelga se terminó y ahora que + quieren pic.twitter.com/yLNnX2Bvi1 — GREMIO AMIA. (@AmiaGremio) August 17, 2025

El futuro de esta controversia permanece en suspenso, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de los descuentos salariales. Entre tanto, los educadores reclaman claridad y el fin de lo que consideran medidas injustificadas en su contra.