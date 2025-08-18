Panamá, 18 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Gremios docentes denuncian presión del Meduca y Contraloría por listas de asistencia tras paro

    Aleida Samaniego C.
    Gremios docentes denuncian presión del Meduca y Contraloría por listas de asistencia tras paro
    Los docentes del sector público finalizaron un paro de más de 80 días, regresando a clases el 14 de julio de 2025. Archivo

    El Ministerio de Educación (Meduca) pidió a los directores de centros educativos remitir, a más tardar este 18 de agosto, los reportes de asistencia de los docentes que no participaron en el paro iniciado en abril. La solicitud generó malestar en los gremios magisteriales, que la consideran un acto de persecución y falta de transparencia.

    Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, aseguró que la petición proviene directamente de la Contraloría General de la República a través de las direcciones regionales, pese a que la información ya fue remitida durante la huelga mediante el modelo C, documento en el que se registraba quiénes estaban en paro y quiénes mantenían labores.

    “Durante el tiempo de huelga, todos los directores enviaron el modelo C a la regional, informando quiénes estaban trabajando y quiénes estaban en huelga. No entendemos por qué la Contraloría insiste en solicitar lo mismo nuevamente”, advirtió Montero, quien considera que la insistencia genera desconcierto e incertidumbre entre los educadores.

    El dirigente magisterial sostiene que desde la reanudación de clases el pasado 14 de julio han cumplido con todas las normativas del Meduca, sin embargo, persisten las exigencias de asistencia correspondientes a los meses previos, incluyendo abril. Para los gremios, este seguimiento se percibe como una amenaza vinculada a los descuentos salariales aplicados durante la paralización.

    Según Montero, los descuentos se realizaron de manera “aleatoria”, afectando incluso a docentes que no participaron en el paro. Además, cuestionan que se les aplicara la figura de “licencia sin sueldo” sin haber firmado autorización alguna, lo cual —afirman— contradice la normativa laboral vigente.

    “Es inaceptable que la Contraloría aplique descuentos a quienes estaban trabajando, sin ningún fundamento legal ni autorización de los docentes”, remarcó Montero, al tiempo que señaló que el propio Meduca habría solicitado la ejecución de estos descuentos, involucrando directamente a la institución en la polémica.

    Los gremios aseguran que no se oponen a que se cumpla la ley, pero exigen respeto a la labor docente y la reversión de los descuentos aplicados de manera irregular. “Queremos saber por qué la Contraloría sigue pidiendo las listas de asistencia, qué objetivo tienen estas nuevas solicitudes y, sobre todo, cuáles son las amenazas detrás de todo esto”, insistió Montero.

    La molestia se intensifica debido a que, según cálculos de los gremios, entre salarios y la segunda partida del décimo tercer mes se habrían descontado a los docentes más de 200 millones de dólares, mientras las autoridades justifican la medida bajo el argumento de que no había sustento legal para pagar días no laborados durante la huelga.

    El futuro de esta controversia permanece en suspenso, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de los descuentos salariales. Entre tanto, los educadores reclaman claridad y el fin de lo que consideran medidas injustificadas en su contra.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más