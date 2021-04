Gremios periodísticos califican de ‘impropias’ declaraciones de abogado Ronier Ortiz sobre el medio digital ‘Foco’

El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas de Panamá y la Asociación Panameña de Radiodifusión catalogaron de “impropias” e “intolerables” las declaraciones del abogado Ronier Ortiz, integrante del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, contra el medio digital Foco.

¿No me creen que lo peor que le ha ocurrido a este país es que ese enfermo fue presidente? ¿NO? Bueno escuchen esto, es para alucinar en colores, escuchen lo que dice un abogado, si, un abogado pic.twitter.com/9k1gPnXVcN — ASTURIAS (@Asturias507pty) April 30, 2021

Los gremios periodísticos enfatizaron que esas “expresiones, viniendo de un abogado que es, a la vez, auxiliar de la justicia, no solo son impropias, sino intolerables”.

En el comunicado de las agrupaciones se recordó que el miércoles 28 de abril de 2021, en el programa La Audiencia, que transmite el canal Nex Tv., el equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, particularmente Ortiz hizo las declaraciones contra Foco y la cobertura que han venido llevado sobre su cliente y hechos noticiosos de su entorno.

“… Quiero que sepan, vamos a atacarlos. Después no queremos que estén llorando, porque son unos llorones, tanto ustedes como los que les pagan. Son unos cobardes y unos llorones. Después hablan de la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Por eso, Fernando [Correa], es que tu ves en México la lista de esos periodistas, que les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa, cómo va creciendo cada día, cómo son asesinados, porque al final del camino, hay personas que no tienen tolerancia… “.

En México, recordaron los gremios, cada año mueren cientos de personas, incluidos periodistas, la mayoría víctimas de los cárteles de la droga y el crimen organizado. “Estos temas son del interés de todo ese país, incluidos los 144 periodistas que han sido sacrificados impunemente en el ejercicio de su deber”.

Por ello, Reporteros Sin Fronteras ha calificado a México como el país sin guerra más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Las palabras del abogado Ortiz, al referirse a los colegas mexicanos: “… les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa… “, claramente “justifican su asesinato y revelan una ya no tan oculta amenaza directa contra periodistas locales y el ejercicio de las libertades de expresión e información en Panamá”, enfatizaron las agrupaciones en un comunicado divulgado la tarde de este viernes.

“En consecuencia, nuestras organizaciones condenan enérgicamente estas expresiones, las cuales constituyen una afrenta y amenazas directas al ejercicio del periodismo en Panamá, México o cualquier otro país”, dijeron.