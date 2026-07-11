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    Curso de buceo

    Guardaparques de Coiba refuerzan capacidades para el monitoreo marino

    Henry Cárdenas P.
    Guardaparques de Coiba refuerzan capacidades para el monitoreo marino
    Los guardaparques fueron capacitados como buzos de aguas abiertas. Cortesía

    El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) continúa con las acciones para fortalecer las capacidades del personal encargado de proteger el Parque Nacional Coiba, con un curso de buceo.

    De acuerdo con la entidad, la capacitación estuvo destinada a brindarle a los guardaparques conocimientos y habilidades en técnicas básicas de buceo autónomo, permitiéndoles desempeñar de manera segura y eficiente labores de monitoreo, investigación y conservación dentro del área protegida, bajo estándares internacionales de seguridad y buenas prácticas.

    MiAmbiente indicó que en el curso se realizaron jornadas teóricas en las que se reforzaron conceptos relacionados con el uso del equipo de buceo, principios de física y fisiología aplicados al buceo, planificación de inmersiones y protocolos de seguridad.

    En la fase práctica, los participantes pusieron en práctica técnicas esenciales como el montaje y manejo adecuado del equipo, ejercicios de flotabilidad y comunicación subacuática.

    Los 10 guardaparques que fueron certificados realizaron inmersiones en aguas abiertas, en las que aplicaron los conocimientos adquiridos, reforzando técnicas de control de flotabilidad, procedimientos de descompresión y medidas de seguridad para inmersiones operativas.

    Los guardaparques fueron capacitados como buzos de aguas abiertas (Open Water Diver), certificación que permite fortalecer acciones de monitoreo de ecosistemas marinos, mantenimiento de infraestructura como boyas, apoyo a investigaciones científicas y otras labores clave para la conservación de los recursos naturales del Parque Nacional Coiba.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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