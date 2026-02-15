Guardaparques descubren intervención ilegal en el Parque Nacional Volcán Barú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una intervención humana no autorizada fue detectada la mañana de ayer 14 de febrero dentro del Parque Nacional Volcán Barú, durante un recorrido de vigilancia realizado por guardaparques del Ministerio de Ambiente con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El hallazgo se produjo cerca de las 10:50 a.m. en el sector de Las Cumbres, corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas, donde los funcionarios identificaron tres globos de terreno intervenidos dentro del área protegida. En el sitio se constató la remoción del suelo y su uso para actividades agrícolas, así como tala, socuela, aprovechamiento de especies maderables y la presencia de desechos peligrosos derivados del uso de agroquímicos.

Durante la inspección, las autoridades detectaron también la construcción de un rancho provisional de zinc de aproximadamente 3 por 4 metros, y la presencia de cuatro trabajadores realizando labores agrícolas. Al ser consultado, un hombre que se identificó como supuesto propietario del terreno aseguró que los cultivos existían desde hace varios años, pero no presentó documentación que acreditara su derecho de posesión o titularidad dentro del parque, por lo que las actividades fueron calificadas como contrarias a la normativa ambiental vigente.

El hallazgo incluyó un rancho provisional de zinc y la presencia de trabajadores, evidenciando actividades humanas no autorizadas que ponen en riesgo la biodiversidad y el suelo del Parque Nacional Volcán Barú. Cortesía

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los inspectores fue la manera en que los cultivos estaban ocultos tras una franja de árboles, lo que impedía su visualización desde el exterior. Este patrón, observado en campo, podría indicar una intención de encubrir las actividades en una zona con régimen especial de protección.

La zona intervenida alberga especies de alto valor ecológico, como el Pibí occidental (Contopus sordidulus), la Candelita acollarada (Myioborus torquatus) y el Carpintero serranero (Leuconotopicus villosus), cuya presencia evidencia la sensibilidad ambiental del área afectada y el impacto directo que este tipo de intervención puede tener sobre la biodiversidad.

Entre los impactos identificados se encuentran la pérdida de cobertura vegetal, alteración del suelo, riesgo de contaminación de fuentes de agua, erosión hídrica y la posible extracción y comercialización de madera ilegal. Ante estos hechos, se informó que el caso será remitido a la Fiscalía competente, dado que constituye una intervención incompatible con la categoría de parque nacional.

Las sanciones aplicables se fundamentan en varias normativas vigentes:

Decreto Ejecutivo No. 40 de 24 de junio de 1976, que crea el Parque Nacional Volcán Barú.

Resolución No. AG-0904-2009, que establece el Plan de Manejo del Parque Nacional Volcán Barú.

Ley No. 1 de 3 de febrero de 1994, que regula la Legislación Forestal en Panamá.

Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, Ley General de Ambiente de la República de Panamá.

Este operativo evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y control dentro de áreas protegidas, así como de concienciar sobre el respeto a la biodiversidad y las regulaciones ambientales, esenciales para preservar la riqueza ecológica del Parque Nacional Volcán Barú.