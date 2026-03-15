Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Ambiente

    Guardaparques retiran trasmallo ilegal en el Humedal San San Pond Sak, Bocas del Toro

    El Parque Nacional Humedal San San Pond Sak es una de las áreas protegidas más importantes del Caribe panameño, reconocido por su riqueza biológica y por servir de hábitat para diversas especies de flora y fauna, muchas de ellas en condición vulnerable o amenazada.

    Aleida Samaniego C.
    Guardaparques retiran trasmallo ilegal en el Humedal San San Pond Sak, Bocas del Toro
    Guardaparques y autoridades del Miambiente retiran trasmallo ilegal en río Negro y abren proceso administrativo contra el responsable en Bocas del Toro. Cortesía/Miambiente

    Guardaparques del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak y la Policía Ambiental retiraron un trasmallo colocado de manera ilegal en río Negro, provincias de Bocas del Toro, uno de los afluentes más importantes del humedal.

    La red estaba instalada de forma horizontal, una práctica prohibida por la Resolución DM-0111-2025, que regula las actividades dentro del parque y protege la fauna y flora de la zona.

    Este tipo de trasmallos pone en riesgo a especies como el manatí y afecta el delicado equilibrio ecológico del humedal, señalaron los funcionarios que realizaron la inspección.

    Tras retirar la red, se abrió un proceso administrativo contra el presunto responsable, a cargo de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Bocas del Toro.

    Guardaparques retiran trasmallo ilegal en el Humedal San San Pond Sak, Bocas del Toro
    El Humedal San San Pond Sak es un ecosistema protegido de manglares, ríos y lagunas costeras ubicado en la provincia de Bocas del Toro, en el Caribe de Panamá. Cortesía/Miambiente

    El Humedal San San Pond Sak es uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe panameño. Alberga diversas especies de flora y fauna, muchas de ellas vulnerables o en peligro de extinción, y juega un papel clave en la conservación de la zona costera.

    Autoridades y guardaparques llamaron a la población a reportar actividades ilegales en los ríos y áreas protegidas. Denuncias pueden hacerse por la línea 311, redes sociales @miambientepma o en las sedes del ministerio en las provincias y comarcas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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