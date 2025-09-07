Guardaparques retoman patrullajes en el Parque Nacional Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) retomaron los patrullajes acuáticos en el Parque Nacional Darién, como parte de las labores de protección y vigilancia de esta área protegida.

Se informó que, con la incorporación de nuevos guardaparques, en los patrullajes acuáticos se verifica y monitorea el estado de la biodiversidad predominante en el área, tanto en la zona de amortiguamiento colindante al área protegida más grande de Panamá.

MiAmbiente informó que, durante un recorrido reciente, de aproximadamente 30 kilómetros por la subcuenca del río Chado, no se detectaron incidencias ambientales y que el área se encuentra en un buen estado de conservación.

La entidad resaltó que esta vigilancia ambiental es relevante, tomando en cuenta que, durante la última década, no se tenía presencia de guardaparques en esta zona, que está amenazada por la expansión de la frontera agropecuaria.

Se adelantó que, a partir de la fecha se realizarán patrullajes acuáticos semanales en el sector, donde se deja instalado un equipo nuevo de transporte acuático de MiAmbiente, para que los guardaparques dispongan a tiempo completo y así garantizar estos patrullajes.