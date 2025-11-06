Guardia de seguridad de la CSS es atacado con arma blanca dentro del Hospital de Soná

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de un comunicado, que en la madrugada de este 6 de noviembre de 2025, se registró un incidente en el área de urgencias del Hospital de Soná, ubicado en la provincia de Veraguas, cuando un ciudadano agredió a un guardia de seguridad de la institución con un arma blanca.

Según los informes, el incidente ocurrió durante el proceso de atención rutinaria, cuando el ciudadano adoptó una actitud violenta hacia el personal médico, exigiendo atención inmediata para su hijo.

En medio del altercado, el individuo sacó un arma blanca y atacó al guardia de seguridad que intervino para proteger a una doctora que atendía al paciente.

El guardia resultó herido con dos puñaladas y varias laceraciones en el costado izquierdo. Fue atendido de inmediato por el cirujano de turno, quien informó que su estado de salud es estable y que permanecerá bajo observación durante las próximas 24 horas.

La CSS afirmó que el familiar del agresor fue atendido oportunamente por el personal médico de turno, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para la atención de urgencias.

El personal de seguridad del hospital logró controlar al agresor, desarmarlo y evitar consecuencias mayores.

La Policía Nacional fue notificada de inmediato y acudió al lugar para proceder con la detención del ciudadano, quien fue trasladado a un cuartel de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes, señaló la entidad.

La CSS condenó enérgicamente todo acto de violencia dentro de sus instalaciones y reitera su compromiso con la seguridad del personal de salud, los pacientes y sus familiares. Para garantizar un entorno seguro y ordenado, la CSS informó que se han reforzado las medidas de seguridad en las áreas de atención de urgencias de todos sus centros hospitalarios.