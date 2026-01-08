Habilitan dos vías en la comunidad de El Guarumal en la comunidad El Limón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos carriles de circulación fueron reabiertos al mediodía de este miércoles 8 de enero en la Vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón, luego de permanecer cerrados por más de cuatro meses debido a un severo hundimiento en la carretera.

Con la reapertura de los dos carriles —uno en cada sentido— se permite exclusivamente el tránsito de vehículos livianos y del transporte público por esta vía, que aún se mantiene en proceso de rehabilitación, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El director regional de Obras Públicas en Colón, Elvin Ábrego, indicó que los trabajos en este punto crítico registran un avance físico del 60 % y se ejecutan actualmente en dos frentes de trabajo, enfocados en el refuerzo de los taludes laterales y la estabilización integral del terreno.

De acuerdo con el cronograma establecido, se proyecta culminar estas labores a finales de febrero de este año, lo que permitirá la reapertura del paso para todo tipo de vehículos.

El proyecto forma parte de una contratación excepcional autorizada mediante la Resolución de Gabinete N.° 112-25, aprobada el 17 de septiembre de 2025, con una inversión de 6 millones de dólares y un período de ejecución de 180 días calendario. Las obras están a cargo del Consorcio Gatún, integrado por las empresas Equibal, S.A., y Constructora Bal, S.A.

El tramo afectado permanecía cerrado desde el 26 de agosto de 2025, tras detectarse un riesgo significativo en la estructura de la vía, ocasionado por la rotura de una tubería de agua potable que provocó el asentamiento del terreno, situación que se vio agravada por el tránsito de equipo pesado.

Esta situación afectó a moradores de comunidades como Quebrada Ancha, Quebrada Bonita, Gatún, Nueva Italia, El Guarumal y El Silencio, quienes se vieron obligados a caminar largos trayectos, incluso atravesando parte del terreno donde se produjo el deslave, para poder continuar su recorrido.

Moradores de comunidades de El Guarumal deben caminar largas distancia para tomar una transporte público, tras el cierre de la vía Transístmica, afectada por el hundimiento de la calzada. Foto: Elysée Fernández

El deslave también afectó una vivienda en la comunidad de El Limón, que presentó deslizamientos y fracturas en pisos y paredes, lo que dejó la casa inhabitable.

Las autoridades reiteraron que el paso de vehículos pesados continúa restringido en este sector, por lo que se mantiene el uso de la autopista como ruta alterna. Además, el área cuenta con señalización vial y con la presencia permanente de unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Policía de Tránsito, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

El MOP indicó que, como medida adicional, se mantiene habilitada una garita exonerada de pago en la autopista para los conductores que accedan por la comunidad de El Giral y salgan por Quebrada Ancha.