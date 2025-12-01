Habilitan nuevo retorno a desnivel en Ciudad Bolívar para agilizar el tráfico en Panamá norte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, sobre la vía Transístmica, fue inaugurado este lunes 1 de diciembre por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Esta herradura forma parte del proyecto de construcción del intercambiador en la entrada de La Cabima. La obra, que registra un avance del 96%, busca mejorar el flujo vehicular en Panamá norte, indicaron las autoridades.

Con la apertura del nuevo retorno quedaron eliminados los giros a la izquierda en la entrada principal de Ciudad Bolívar y el retorno a nivel ubicado después de Panablock.

Según explicó el ingeniero residente del proyecto, Dionisio Rodríguez, este diseño convierte al retorno en la única vía para salir de Ciudad Bolívar hacia Panamá centro.

Retorno tipo herradura en Ciudad Bolívar, para agilizar en tránsito en la vía Transístmica en la entrada La Cabima, Panamá norte. Está habilitado desde este 1 de diciembre de 2025. Cortesía. MOP

Añadió que los semáforos de la zona permanecerán en modo intermitente y con luz verde constante para agilizar la circulación.

El proyecto, ejecutado por el Consorcio La Cabima (integrado por Constructora Meco, S.A., y Constructora Meco Panamá, S.A.), contempla además la rehabilitación y ampliación de 1.2 kilómetros de calles internas en La Cabima y de un tramo de 1 kilómetro de la vía Transístmica, desde la barriada Montserrat hasta unos 200 metros después del acceso a Ciudad Bolívar.

También incluye la construcción de un carril adicional por sentido, nuevas aceras y la intervención del puente sobre la quebrada La Cabima, que será reforzado y complementado con nuevas estructuras.

El proyecto tiene un costo de $23,799,867.77, que incluye una primera adenda por $145,023.24 en concepto de ITBMS del financiamiento y una segunda adenda por $2,102,056.38, relacionada con costos de servidumbre.