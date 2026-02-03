Habilitan plataforma Panamá Conecta para denunciar el uso indebido de estacionamientos para discapacitados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los ciudadanos podrán denunciar, de forma directa y digital, cuatro tipos de infracciones al reglamento de tránsito a través de la plataforma Panamá Conecta, luego de que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunciara, desde este martes 3 de febrero, su integración oficial a la plataforma desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

El subadministrador de la AIG, Francisco Guinard, explicó que el proceso se realizará de manera 100% digital, mediante el portal web y la aplicación móvil de Panamá Conecta. Los ciudadanos deberán registrarse en la plataforma y, una vez dentro, podrán presentar la denuncia a través de una breve descripción acompañada de fotografías o videos que sustenten la infracción.

Las cuatro infracciones que podrán ser denunciadas son: la conducción por el hombro de la vía, práctica prohibida por tratarse de un espacio reservado exclusivamente para emergencias; el estacionamiento sobre aceras, que obstaculiza el paso peatonal y pone en riesgo a los transeúntes; el estacionamiento en línea amarilla, donde está expresamente prohibido detener vehículos; y el uso indebido de estacionamientos destinados a personas con discapacidad.

Los ciudadanos podrán denunciar a través de la plataforma Panamá Conecta cuatro tipos de infracciones al reglamento de tránsito de forma directa y digital, luego que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció desde este martes 3 de febrero, la integración oficial a la plataforma Panamá Conecta, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Cortesía

Para la presentación de estas denuncias, Guinard informó que se habilitarán videos instructivos con el fin de orientar a los usuarios sobre el uso correcto de la herramienta y el tipo de evidencia requerida. “Más allá de un trámite digital, esta herramienta le da al ciudadano la oportunidad de participar activamente en el buen conducir y de aportar evidencia que permita a las autoridades tomar decisiones informadas”, señaló.

En el caso particular de las denuncias por el uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad, existe un convenio de cooperación entre la ATTT con la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), mediante el cual el 50% de los fondos recaudados por sanciones relacionadas con estos espacios será transferido a una cuenta especial de dicha entidad. Estos recursos serán destinados a programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Adicionalmente, el 30% de los fondos que reciba la Senadis será entregado al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre) para la confección de prótesis y órtesis.

De acuerdo con la normativa vigente, la ATTT impondrá una multa de 300 dólares a los conductores denunciados. En caso de reincidencia, la sanción será duplicada.

¿Cómo presentar una denuncia?

Para reportar una infracción, el ciudadano deberá descargar la aplicación móvil Panamá Conecta, crear un usuario e iniciar sesión. Posteriormente, deberá ingresar a la sección “Atención directa”, seleccionar la opción “ATTT – Infracciones”, elegir la categoría correspondiente y completar los campos requeridos.

El director de la ATTT, Simón Henríquez, indicó que la denuncia deberá incluir evidencia fotográfica o en video captada en el momento del hecho, con un máximo de cuatro fotos y/o cuatro videos. El material deberá mostrar claramente la placa del vehículo y una toma panorámica que evidencie la infracción cometida.

Henríquez explicó que, una vez el ciudadano registra la denuncia y sube las imágenes o videos, la información es validada por la institución para evitar abusos antes de ser tramitada como infracción menor.

Estacionamientos para personas con discapacidad.

Las evidencias deberán mostrar de forma clara la placa del vehículo, la señalización del área y la infracción cometida. En el caso de los estacionamientos para personas con discapacidad, se verificará además la ausencia de la tarjeta correspondiente.

La ATTT reiteró que los conductores mantendrán su derecho a apelar, conforme al reglamento de tránsito, y que será un juez quien determine si la sanción es válida o no.

Evaluación y notificación

Una vez registrada la denuncia, la información será enviada de manera inmediata a la ATTT, entidad responsable de analizar la evidencia y determinar si procede la sanción. En caso afirmativo, será la propia ATTT la encargada de notificar al infractor.

El subadministrador de la AIG destacó que la calidad de la evidencia presentada será clave para agilizar la respuesta de la autoridad, al tiempo que aseguró que la plataforma cuenta con controles de seguridad para evitar el uso indebido de inteligencia artificial o la manipulación de material audiovisual.

Por su parte, José Townshend, director encargado de la Senadis, destacó que esta iniciativa no solo tiene un carácter sancionador, sino también social y solidario, ya que una parte significativa de las multas impuestas será destinada al Inmfre para la confección de prótesis y órtesis. “De esta forma, se promueve la conciencia ciudadana sobre el respeto a estos espacios y se garantiza que las sanciones contribuyan directamente al bienestar de las personas con discapacidad”, expresó.

ATTT aplicará sanciones de $300 a conductores que usen estacionamientos para personas con discapacidad. | Archivo

Actualmente, las instituciones se encuentran consolidando las estadísticas sobre el número de infracciones, especialmente tras el aumento de la multa de 50 a 300 dólares, cambio que se hizo efectivo recientemente.

A pesar del incremento de la sanción, la Senadis reconoce que persiste el uso indebido de estos estacionamientos, incluso por parte de conductores que conocen la penalización establecida.

Con respecto a los aportes del 50% de las multas, Townshend manifestó que por el momento siguen revisando con la ATTT la cantidad de sanciones aplicadas por uso de estacionamiento por discapacidad del año pasado y será anunciada próximamente.