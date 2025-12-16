Habilitan puntos de acopio para arbolitos de Navidad en cinco municipios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una campaña nacional para la recolección y aprovechamiento de arbolitos de Navidad fue anunciada este lunes 15 de diciembre por los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Cámara de Reciclaje de Panamá, empresas privadas y organizaciones vinculadas al reciclaje y la economía circular.

La iniciativa tiene como objetivo promover la adecuada disposición de los arbolitos navideños, evitando que sean abandonados en calles o vertederos improvisados, prácticas que generan malos olores, acumulación de residuos orgánicos y riesgos de quema a cielo abierto.

Para ello, las autoridades habilitaron puntos oficiales de acopio en los cinco municipios participantes, donde la ciudadanía podrá depositar sus arbolitos.

En el distrito de Panamá, los árboles serán recibidos en Cinta Costera (Calidonia); Atlapa (San Francisco); la USMA (Bethania); la Arena Roberto Durán (Juan Díaz); Leafsinc (Multiplaza); Panamá Compost (Río Abajo); el Ministerio de Ambiente en Panamá Norte (Plaza Princesa de Gales); la sede central del Ministerio de Ambiente en Albrook, así como en las juntas comunales de Don Bosco y Las Cumbres.

En La Chorrera, se habilitará el Parque Libertador, mientras que en Colón los centros de acopio estarán ubicados en el Paseo Marino y en la sede regional del Ministerio de Ambiente. Para el distrito de Arraiján, los puntos serán el bulevar de Westland Mall y el parque de Brisas del Golf. En San Miguelito, los arbolitos se recibirán en el Jardín Omar Torrijos de Los Andes 2.

Los puntos de acopio estarán habilitados del 7 al 11 de enero de 2026.

Los arbolitos recolectados serán procesados por empresas y ONG, que los transformarán en compost y otros subproductos destinados a la recuperación de suelos y a iniciativas de economía circular.

“Esta campaña demuestra que cuando municipios, instituciones y empresas trabajan de manera coordinada podemos convertir un residuo de temporada en un recurso útil para el país”, afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Por su parte, el administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, indicó que durante el operativo se desplegará personal, equipos y rutas especiales para el traslado de los arbolitos entregados en los centros de acopio.