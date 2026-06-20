Habrá restricciones nocturnas en el puente de las Américas el 22 y 23 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las restricciones al tránsito en el puente de las Américas se aplicarán el 22 y 23 de junio de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., informó el MOP.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se realizarán cierres parciales en el puente de las Américas, en el sentido Panamá Oeste hacia Panamá, debido a trabajos de instalación de banderas en la estructura.

Las restricciones al tránsito se aplicarán durante dos noches consecutivas, el lunes 22 y el martes 23 de junio de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m.

Durante la ejecución de las labores se intervendrán dos carriles desde Panamá Oeste en dirección hacia la ciudad de Panamá, lo que reducirá la capacidad vial en esta importante vía. Cada día, por el Puente de las Américas se movilizan más de 60 mil vehículos.

Según indicó el MOP, el área de trabajo contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores. Además, exhortó a los usuarios de la vía a respetar las indicaciones del personal autorizado y a reducir la velocidad a un máximo de 40 km/h al aproximarse a la zona intervenida.

La entidad pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan generarse durante estas labores nocturnas.