Hallan sin vida a turista francés desaparecido en playa de Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La búsqueda de un ciudadano francés desaparecido en Veraguas concluyó con el hallazgo de su cuerpo sin vida cerca de Isla Cébaco.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó este domingo el deceso del turista, de 70 años, quien había sido reportado como desaparecido el sábado 4 de abril en playa El Estero, distrito de Soná, Veraguas.

De acuerdo con los informes preliminares, el extranjero ingresó al mar en horas de la mañana del sábado y no regresó, lo que dio lugar a la activación de un operativo de búsqueda y rescate por parte de los estamentos de seguridad.

Con este hecho, serían 3 los decesos ocurridos durante los días de asueto por la Semana Santa, caracterizado por una alta afluencia de visitantes en las zonas costeras.

Una de las víctimas murió en un accidente de tránsito en David, provincia de Chiriquí, mientras que la otra se registró por presunta inmersión en el río Indio, en Coclé.

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