Hantavirus en Panamá: 18 casos en 2025 sin muertes, en medio de una alerta de la OPS

Panamá se mantiene entre los países que han reportado casos de síndrome pulmonar por hantavirus en 2025, pero con un comportamiento epidemiológico distinto al de otras naciones de la región. Según la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país confirmó 18 casos entre las semanas epidemiológicas 1 y 47 (del 16 al 22 de noviembre), sin registrar fallecimientos.

Los contagios se concentraron principalmente en Los Santos (15 casos), seguidos de Herrera (2) y Coclé (1). El 95% de las exposiciones ocurrió en áreas rurales, lo que refuerza el vínculo de la enfermedad con el contacto con roedores y sus excretas, un patrón histórico en la región de Azuero, considerada zona endémica.

En cuanto al cuadro clínico, todos los pacientes presentaron fiebre, mientras que los síntomas más frecuentes incluyeron cefalea (89%), mialgias (85%) y tos (70%). A pesar de la intensidad de algunos cuadros, no se registraron defunciones, un dato que contrasta con el panorama regional.

Los otros países con casos en 2025

Además de Panamá, la OPS confirmó casos de hantavirus en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. En conjunto, estos países suman 229 casos y 59 muertes, con una tasa de letalidad regional del 25,7%.

Argentina lidera el número de contagios, con 66 casos y 21 defunciones, lo que representa una letalidad del 32%, superior a su promedio histórico. Brasil, con 20 casos confirmados, reportó 11 muertes, elevando su letalidad al 55%, una de las más altas de la región.

Bolivia y Paraguay mostraron aumentos significativos en la incidencia. Bolivia duplicó su promedio anual reciente, con 48 casos, mientras que Paraguay reportó un brote asociado a actividades laborales, principalmente viales, que elevó el número de contagios a 27. En ambos países, la mayoría de los casos estuvo vinculada a exposiciones rurales.

Chile confirmó 35 casos y siete muertes, manteniendo una letalidad inferior a su promedio histórico, mientras que Uruguay reportó ocho casos y una defunción. En Estados Unidos, los casos continúan siendo esporádicos, pero con tasas de mortalidad elevadas en relación con el número de contagios.

Panorama regional y llamado de alerta

Aunque la transmisión del hantavirus en América es mayoritariamente zoonótica, la OPS recuerda que existen antecedentes de transmisión de persona a persona, principalmente asociados al virus Andes en el Cono Sur, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y la detección temprana.

El organismo internacional advierte que el aumento de casos y de la letalidad en algunos países refleja brechas en el diagnóstico oportuno y en el acceso temprano a atención especializada, factores determinantes en la evolución clínica de la enfermedad.

En este contexto, Panamá aparece como uno de los países con mejor desenlace clínico en 2025; sin embargo, la OPS subraya que la ausencia de muertes no debe interpretarse como una señal de bajo riesgo. La recomendación es mantener y fortalecer la vigilancia, especialmente en zonas rurales, agrícolas y periurbanas, donde persisten las condiciones ambientales que favorecen la presencia de roedores.

Las autoridades sanitarias reiteran a la población la importancia de evitar el contacto con roedores; ventilar y desinfectar adecuadamente viviendas cerradas por largos períodos; usar protección al realizar labores agrícolas o de limpieza, y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolores musculares intensos o dificultad respiratoria.

En un escenario regional marcado por el aumento de casos y muertes, Panamá enfrenta el desafío de sostener la prevención y la respuesta temprana para evitar que el comportamiento controlado del hantavirus en 2025 se revierta en los próximos meses.