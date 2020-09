Hay 830 nuevos casos de Covid-19; taxis podrán transportar más de un pasajero de la misma burbuja familiar

COMUNICADO

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) de este jueves 3 de septiembre revela que en las últimas 24 horas se registraron 830 casos positivos nuevos de la Covid-19 y 16 nuevos decesos por esta enfermedad.

Con estas nuevas cifras se contabilizan 94,914 casos acumulados y 2,046 muertes en total, señala un comunicado del Minsa.

Los pacientes recuperados son 68,198 y los casos activos suman 24,670.

A la fecha se aplicaron 3,522 pruebas, para un porcentaje de positividad de 23.6%, agrega el comunicado.

Mientras que en aislamiento domiciliario hay 23,266 personas, de las cuales 22,866 están en sus casas y 400 en los llamados hoteles hospitales.

Hay 1,401 pacientes hospitalizados, 1,237 se encuentran en sala y 167 en unidad de cuidados intensivos.

Transporte

Para coordinar las acciones a seguir a partir del lunes 7 de agosto, cuando reinicien algunas actividades económicas que estuvieron suspendidas como resultado de la pandemia, el Minsa se reunió con dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y de la Empresa Mi Bus.

Representantes de ambos sectores acordaron aceptar la propuesta del Ministerio para garantizar un transporte seguro a todos los usuarios del sistema público.

A los taxis se les permitirá llevar más de un pasajero siempre y cuando pertenezcan a la misma burbuja familiar y a los usuarios se les recomienda, no manipular la mascarilla dentro de las unidades de transporte, no conversar, no usar teléfono celular y no ingerir alimentos.

Alessandro Ganci, asesor del despacho superior del Minsa dijo que durante la reunión se garantizó la seguridad en el transporte, que es necesaria para la reactivación económica proyectada desde este próximo lunes.

Por su parte, el director de Logística y Transporte de la empresa Mi Bus, Juan Yao, manifestó que la empresa se compromete a seguir garantizando la seguridad y traslado de los pasajeros que requieran el servicio, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Los representantes de la Canatra aceptaron la propuesta y se comprometieron a evaluar cada semana el desempeño de las estadísticas de la pandemia, verificando los contagios.

Quedaron en que el próximo 27 de septiembre se reunirán nuevamente para analizar la logística referente al transporte.

Zona Libre de Colón

El Minsa también informó sobre el recorrido por la Zona Libre de Colón que realizaron, este jueves, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; el titular de Comercio e Industrias, Ramón Martínez y la viceministra de Salud, Ivette Berrío.

Las autoridades verificaron el cumplimiento de las normas de bioseguridad y los protocolos de salud puestos en marcha previo a la reapertura de las actividades económicas en esta zona franca a partir de la próxima semana.

La viceministra Berrío dijo que durante este recorrido por algunos comercios se inspeccionó que estén preparados para cumplir con las normas dictadas por el Minsa y demás entidades para brindar seguridad a los trabajadores y los clientes.

Resaltó la importancia de que estos establecimientos cuenten con las señalizaciones, los anuncios que indiquen el uso obligatorio de mascarillas y que ya tengan instalado los comités de bioseguridad que se encargarán de evaluar que se cumpla con todas las reglas que garanticen la seguridad sanitaria.