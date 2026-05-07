Hay más usuarios en el Metro: el lunes 11 de mayo activarán un nuevo plan operativo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde el próximo lunes 11 de mayo, el Metro de Panamá implementará medidas para mejorar el flujo de usuarios, especialmente en las horas pico.

Según la institución, los cambios se notarán en la forma de abordar los trenes, especialmente en estaciones terminales, debido al incremento en la cantidad de usuarios, relacionado con el alza en los precios del combustible, lo que ha llevado a más personas a optar por el sistema de transporte masivo.

Como parte del plan, se habilitará el abordaje de trenes en ambos andenes de las estaciones terminales. En la Línea 1, esta modalidad se aplicará en Villa Zaita y Albrook; mientras que en la Línea 2 se implementará en San Miguelito 2.

Según el Metro, esta operación permitirá distribuir mejor a los pasajeros y reducir la concentración en los andenes. Los trenes alternarán su llegada entre ambos lados, lo que facilitará las maniobras de retorno y aumentaría la capacidad del sistema.

LP/Elysée Fernández

Además, se espera que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito.

Cabe destacar que, ante el alza en los precios del combustible, los servicios de transporte han comenzado a implementar medidas para mitigar su impacto en los usuarios.

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Durante el último mes, el Metro ha pasado de movilizar aproximadamente 380 mil a 420 mil pasajeros diarios, lo que refleja un aumento significativo en la demanda.

Este crecimiento también se observa en estaciones específicas. Tras la entrada en operación del intercambiador de Villa Zaíta, se han sumado cerca de 4,900 usuarios adicionales, lo que representa un incremento del 11% en esa estación.