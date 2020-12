Helen, una realidad de las personas con discapacidad visual en pandemia

Keira De Gracia habla de Helen como si fuera una persona. Y quizás lo sea, pues muestra una realidad que viven las personas con discapacidad visual, como ella.

Helen es el nombre de un cortometraje animado que realizó junto a las productoras Carla Ros e Isabella Gálvez y la artista visual Martanoemí Noriega y que han presentado como una campaña para el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el 3 de diciembre.

En menos de un minuto y medio, el video muestra a una persona ciega usando mascarilla y bastón que va al supermercado. Refleja una parte de lo que enfrentan en pandemia las personas que viven con esta condición cuando salen a la calle.

“Esto [el Covid] definitivamente le ha cambiado la vida a todo el mundo, pero en especial a las personas con discapacidad. Al no tener el sentido de la vista todo se convierte en un desafío a la hora de salir, al no ver no sabes si las personas están respetando las distancias que se piden. Nuestras manos son nuestros ojos, con nuestras manos es que nos damos cuenta a la hora de comprar un producto o de hacer cualquier diligencia. Necesitamos las manos casi para todo”, expresa Keira.

Lavarse las manos y desinfectar el bastón

En el cortometraje, un hombre trata de acercarse a Helen pero a través del autoparlante del local escucha que hay que mantener la distancia. El hombre se detiene. “Joven, ¿puedo ayudarla?”, le grita a lo lejos. “Sí por favor, busco los desinfectantes”, le dice Helen. “Siga recto unos 10 metros, están a la izquierda”, le explica el hombre.

Con esta escena se quiere mostrar cómo una persona puede ayudar a otra con discapacidad en la época en que vivimos y cómo dar las indicaciones de manera correcta.

En Panamá, muchas personas tienen la costumbre de dar la dirección señalando con la mano o con la boca.

El video culmina con Helen en casa desinfectando su bastón, una rutina que ahora incluyen día a día las personas con discapacidad visual al salir a la calle.

