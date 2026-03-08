Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades panameñas señalaron que estas actividades se desarrollan dentro de los programas de cooperación en materia de seguridad y defensa que ambos países mantienen desde hace varios años.

Tres helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de Estados Unidos arribarán a Panamá en los próximos días para participar en un entrenamiento conjunto de operaciones en la selva con unidades panameñas.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que indicó que la actividad forma parte de los ejercicios de cooperación que mantienen las fuerzas de seguridad de Panamá y Estados Unidos.

Según las autoridades, el entrenamiento tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas en entornos selváticos, así como mejorar la coordinación entre las unidades panameñas y estadounidenses que participan en este tipo de misiones.

El Senan explicó que estos ejercicios permitirán reforzar técnicas de movilidad aérea, rescate y operaciones tácticas en zonas de difícil acceso, particularmente en áreas de selva donde las condiciones geográficas y climáticas representan mayores desafíos para las operaciones de seguridad.

Los helicópteros Black Hawk, ampliamente utilizados en misiones militares y de apoyo humanitario, forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, unidad del Comando Sur de los Estados Unidos que opera en América Latina y el Caribe en labores de cooperación en seguridad, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Este tipo de entrenamientos conjuntos busca mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de seguridad, permitiendo una respuesta más efectiva ante situaciones que requieran operaciones en terrenos complejos como las selvas tropicales.