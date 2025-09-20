Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Hepatóloga renuncia y denuncia: falta de insumos, abusos y ambiente hostil en la Ciudad de la Salud

    Hepatóloga renuncia y denuncia: falta de insumos, abusos y ambiente hostil en la Ciudad de la Salud
    La doctora Julissa Lombardo Quezada, hepatóloga y gastroenteróloga de la Ciudad de la Salud, renunció a la CSS denunciando falta de insumos, desorden administrativo y un ambiente laboral hostil que afecta la atención a pacientes trasplantados de hígado. Archivo

    La doctora Julissa Lombardo Quezada, especialista en hepatología y gastroenterología de la Ciudad de la Salud, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la Caja de Seguro Social (CSS) con efecto inmediato el pasado 18 de septiembre de 2025.

    +info

    Caja de Seguro Social al límite: 33,000 consultas y cirugías aún no realizadasCaja de Seguro Social: el director de Prestaciones le da 4.5 sobre 5 a la atención de salud

    Lombardo era una de las tres hepatólogas con que cuenta la CSS y que brindaba seguimiento a los pacientes sometidos a trasplantes de hígado, una labor clave para garantizar la continuidad y éxito de estos procedimientos de alta complejidad.

    Lea también: Emergencia en neurocirugía de la CSS: Médicos denuncian la falta de camas, insumos y quirófanos

    En una carta dirigida al director general de la CSS, Dino Mon, la especialista explicó que su decisión responde a “múltiples factores” que afectan el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus responsabilidades hacia los pacientes y la institución.

    Entre las razones que detalló se encuentran el abuso de autoridad en la gestión administrativa, el desorden organizativo que afecta la operatividad de los servicios, la falta recurrente de insumos médicos, así como un ambiente laboral que describió como hostil, misógino y desigual, contrario a los principios de respeto e igualdad.

    También denunció el deficiente seguimiento a la normativa vigente, lo que, a su juicio, debilita la transparencia y eficiencia institucional.

    “La falta recurrente de insumos médicos limita la capacidad de brindar una atención segura, digna y de calidad a la población asegurada”, advirtió Lombardo en su misiva, en la que lamentó que las condiciones actuales han deteriorado el ambiente laboral e impedido ejercer la medicina con ética y profesionalismo.

    La médica agradeció a la institución por las oportunidades recibidas, aunque reiteró que su prioridad siempre fueron los pacientes: “razón fundamental de nuestra labor médica”. La carta fue enviada con copia a autoridades de la CSS y de la Ciudad de la Salud, entre ellos Ricardo Sandoval, director médico, y a la Defensoría del Pueblo.

    Lea también: Un solo director médico en dos hospitales clave de la CSS: ¿Es viable?

