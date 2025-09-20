Hepatóloga renuncia y denuncia: falta de insumos, abusos y ambiente hostil en la Ciudad de la Salud

Exclusivo Suscriptores

La doctora Julissa Lombardo Quezada, especialista en hepatología y gastroenterología de la Ciudad de la Salud, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la Caja de Seguro Social (CSS) con efecto inmediato el pasado 18 de septiembre de 2025.

Lombardo era una de las tres hepatólogas con que cuenta la CSS y que brindaba seguimiento a los pacientes sometidos a trasplantes de hígado, una labor clave para garantizar la continuidad y éxito de estos procedimientos de alta complejidad.

En una carta dirigida al director general de la CSS, Dino Mon, la especialista explicó que su decisión responde a “múltiples factores” que afectan el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus responsabilidades hacia los pacientes y la institución.

Entre las razones que detalló se encuentran el abuso de autoridad en la gestión administrativa, el desorden organizativo que afecta la operatividad de los servicios, la falta recurrente de insumos médicos, así como un ambiente laboral que describió como hostil, misógino y desigual, contrario a los principios de respeto e igualdad.

También denunció el deficiente seguimiento a la normativa vigente, lo que, a su juicio, debilita la transparencia y eficiencia institucional.

“La falta recurrente de insumos médicos limita la capacidad de brindar una atención segura, digna y de calidad a la población asegurada”, advirtió Lombardo en su misiva, en la que lamentó que las condiciones actuales han deteriorado el ambiente laboral e impedido ejercer la medicina con ética y profesionalismo.

La médica agradeció a la institución por las oportunidades recibidas, aunque reiteró que su prioridad siempre fueron los pacientes: “razón fundamental de nuestra labor médica”. La carta fue enviada con copia a autoridades de la CSS y de la Ciudad de la Salud, entre ellos Ricardo Sandoval, director médico, y a la Defensoría del Pueblo.

