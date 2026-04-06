Panamá, 06 de abril del 2026

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    TRANSPORTE PÚBLICO Y CARGA

    $15 millones al mes en juego: así vigilarán el subsidio al combustible

    El alza del combustible representa cerca del 50% de los costos del sector.

    Yaritza Mojica
    $15 millones al mes en juego: así vigilarán el subsidio al combustible
    El Gobierno implementará el subsidio al combustible dirigido al sector transporte, con el objetivo de evitar un aumento en las tarifas que pagan los usuarios. Foto: LP/Elysée Fernández

    Con el subsidio al combustible ya anunciado para transporte público y agroindustria, el foco se centra en rastrear y fiscalizar su uso para vigilar un programa que ronda los 15 millones de dólares adicionales al mes para que el pasaje no aumente.

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    El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que el beneficio será gestionado a través de una herramienta tecnológica en la plataforma Panamá Conecta.

    Según Brea, la medida surge en el marco de una mesa de trabajo con el sector transporte, ante el impacto del incremento en los precios del combustible, que —según indicó— representa cerca del 50% de los costos operativos de los transportistas.

    “El Gobierno ha decidido darle un subsidio, no al transportista sino al usuario, para evitar que esa tarifa o ese pasaje se le aumente”, sostuvo el director de la entidad.

    Detalló que, debido a la forma en que opera el sistema de transporte, el subsidio se aplicará a través de la compra de combustible mediante una herramienta tecnológica desarrollada en la plataforma Panamá Conecta por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

    $15 millones al mes en juego: así vigilarán el subsidio al combustible
    Director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea.

    Este sistema permitirá controlar y fiscalizar el uso de los fondos públicos de manera “correcta, ordenada y responsable”. Además, “permitirá llevar los controles necesarios para que ese subsidio llegue al transportista y el transportista sienta ese compromiso que tiene el Estado y no le aumente la tarifa al usuario”.

    El mecanismo funcionará mediante un registro previo de transportistas y conductores autorizados. Solo podrán acceder al beneficio los vehículos que estén al día con sus obligaciones, incluyendo la placa vigente y el paz y salvo con la ATTT.

    En las estaciones de combustible, se verificará mediante un código si el vehículo está habilitado para recibir el subsidio.

    Esta información provendrá de la base de datos de la ATTT, donde se registran los vehículos destinados al transporte colectivo y selectivo que tienen su placa al día. “Obviamente no podemos premiar al que no está al día; el moroso no entra”, advirtió.

    $15 millones al mes en juego: así vigilarán el subsidio al combustible
    Los conductores deberán estar paz y salvo para recibir el beneficio del subsidio del combustible. Foto: LP/Elysée Fernández

    El director indicó que el sistema incluirá controles para evitar irregularidades detectadas en programas anteriores, como cargas repetitivas en corto tiempo.

    Aunque el monto total dependerá de la fluctuación internacional de los precios, estimó que el subsidio podría representar 15 millones de dólares mensuales solo para el sector transporte.

    También explicó que los certificados de operación pueden estar a nombre de una persona distinta del conductor, o incluso corresponder a empresas con varios operadores, por lo que se trabaja en definir ese registro.

    “Se debe ingresar el número de placa e inmediatamente aparecerá si cuenta con el certificado de operación y si este está debidamente registrado en la herramienta tecnológica; además, se verificará el conductor autorizado para recibir el combustible”, detalló.

    La medida para la estabilización temporal del precio de los combustibles quedará con un tope de 88 centavos por litro para la gasolina de 91 octanos y de 90 centavos por litro para el diésel bajo en azufre, principales combustibles utilizados por el sector transporte. La gasolina de 95 octanos queda excluida.

    $15 millones al mes en juego: así vigilarán el subsidio al combustible
    Gobierno anuncia tope al precio del combustible para transporte público. Cortesía/Presidencia de la República

    Además, adelantó que el beneficio también se extenderá a pescadores artesanales y al sector agropecuario.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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