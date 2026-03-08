Hogar María Auxiliadora en Chitré reabre para estudiantes del periodo escolar 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Hogar María Auxiliadora, administrado por el MIDES en Chitré, reabre sus puertas como albergue de temporada escolar, tras el traslado temporal de 10 jóvenes adultos con discapacidad a otro centro y los trabajos de adecuación en las instalaciones

A partir del miércoles 11 de marzo, el Hogar María Auxiliadora, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Chitré, provincia de Herrera, abrirá sus puertas nuevamente como albergue de temporada escolar. La institución recibirá a jóvenes estudiantes que permanecerán en el hogar durante el periodo lectivo 2026, informó la entidad.

Previo al inicio de actividades, el personal del hogar realizó labores de limpieza, reorganizó el mobiliario y reconectó los equipos del salón de cómputo, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los residentes, señaló el Mides.

Durante el receso académico, el Hogar María Auxiliadora funcionó como espacio de acogida temporal para 10 jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad. Según la ministra Beatriz Carles, esta medida fue provisional mientras se coordinaban otras alternativas de atención para esta población.

El traslado de estos jóvenes desde el Centro de Atención Integral (CAI) en Tocumen hacia el hogar generó protestas por parte de la comunidad de Chitré, por lo que la ministra Carles se comprometió a reubicarlos. Esta semana, los 10 adultos con discapacidad fueron trasladados a la provincia de Coclé, específicamente al Campamento Guadalupano, añadió la institución.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia semanal, cuestionó las reacciones que provocó en Chitré el traslado temporal de los jóvenes adultos con discapacidad. Señaló que el manejo social del caso evidenció falta de empatía hacia una población vulnerable que carece de apoyo familiar.

El mandatario agregó que le sorprendió el rechazo registrado en la ciudad, pero que, tras conocer más detalles de la situación, calificó el problema como “muy profundo y delicado”, al tratarse de personas que no cuentan con redes de apoyo.

“Son seres humanos que no tienen a nadie en la tierra. O sea, son ellos con ellos, punto”, lamentó.

Personal del Hogar María Auxiliadora reconectó los equipos del salón de cómputo para garantizar condiciones adecuadas para las estudiantes. Cortesía/Mides

Mulino sostuvo que el caso refleja una problemática heredada que, a su juicio, no fue atendida con la sensibilidad necesaria en el pasado. En ese sentido, consideró que la reacción social generada en torno al traslado de estas personas no debió escalar hasta convertirse en un conflicto comunitario.

“Faltó humanidad en el tratamiento de esta situación”, afirmó el presidente, al señalar que lo ocurrido debió generar solidaridad social y no rechazo.

El mandatario justificó la decisión de trasladar a los jóvenes, surgida como medida para atender una situación previa en el CAI de Tocumen, donde se había generado una crisis que requería una solución inmediata por presunta vulneración de derechos y delitos en perjuicio de niños y adolescentes.

Según indicó, el Gobierno buscó un espacio alternativo mientras se define una solución más estable y cuestionó que el traslado al Hogar María Auxiliadora hubiera provocado protestas en Chitré.

El presidente también manifestó su preocupación por un llamado, presuntamente hecho por un sacerdote, a manifestaciones contra la presencia de los jóvenes, lo que consideró contradictorio con el mensaje de inclusión y solidaridad.

El Hogar María Auxiliadora, que desde hace cerca de 20 años está bajo la administración del Mides, cuenta con personal técnico y cuidadores encargados de brindar atención y acompañamiento a las adolescentes durante el periodo escolar. Su funcionamiento y perfil están registrados ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

El año pasado, con el apoyo del Despacho de la Primera Dama y de la empresa privada, el Mides realizó trabajos de remodelación y adecuación en las instalaciones, con el fin de ofrecer un entorno más seguro y cómodo, agregó la entidad.

El Mides comunicó que mantiene en funcionamiento el Hogar de Niñas de Penonomé, también de temporada escolar, que alberga a 33 estudiantes. Además, cuenta con dos hogares de protección: Hogar Beatriz Jaén en Penonomé (Coclé) y el Hogar de Niñas de Soná (Veraguas).