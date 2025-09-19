Homologación del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas reúne a más de 40 empresas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo, el 18 de septiembre, la reunión de homologación del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo El Espino – Sajalices y Variante de Campana”, considerada la obra vial más importante que se ejecutará en 2025. El precio de referencia de esta obra es de 250 millones de dólares.

La reunión de homologación se realizó de forma virtual y contó con la participación de más de 40 empresas constructoras interesadas en el acto público de licitación por mejor valor. Según el MOP, durante la sesión se atendieron consultas técnicas, legales y administrativas, garantizando transparencia y condiciones equitativas para todos los proponentes.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó la relevancia de este proyecto para la conectividad vial del país:

“Diseñamos cambios como un retorno a nivel antes y después de Capira, para evitar giros a la izquierda y garantizar un tráfico más fluido, sin afectar viviendas”, indicó.

La obra comprende la rehabilitación y ampliación de 18.9 kilómetros de la carretera Panamericana, desde Los Calderones (La Chorrera-Capira) hasta Sajalices, e incluye la construcción de la Variante de Loma Campana, un tramo de 2.5 kilómetros con un viaducto de aproximadamente 800 metros.

El pliego de cargos contempla:

Ampliación de la vía de cuatro a seis carriles.

Construcción de intercambiadores y retornos a desnivel en Capira.

Rehabilitación y ampliación de puentes vehiculares y peatonales.

Modernización del drenaje, instalación de asfalto modificado y reubicación de servicios públicos.

Iluminación total del tramo y mejoras en paradas de transporte público.

Cumplimiento de estudios de impacto ambiental y guías de buenas prácticas.

Impacto y proyección

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, subrayó que el proyecto busca mejorar la seguridad vial en un tramo que actualmente soporta un flujo diario estimado de 25,000 vehículos.

“La variante de Loma Campana permitirá una bajada más segura en una zona históricamente crítica por accidentes, especialmente para vehículos pesados”, puntualizó.

La ampliación del Corredor de las Playas beneficiará a los distritos de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, impulsando la movilidad hacia el interior del país y fortaleciendo el turismo y el comercio en la región.

El MOP estima que, tras la adjudicación y el refrendo del contrato, la orden de proceder se emitirá en el primer semestre de 2026, con una duración de obras aproximada de dos años y medio.