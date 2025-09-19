Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROYECTO

    Homologación del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas reúne a más de 40 empresas

    Yaritza Mojica
    Homologación del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas reúne a más de 40 empresas
    La obra comprende la rehabilitación y ampliación de 18.9 kilómetros de la carretera Panamericana, desde Los Calderones (La Chorrera-Capira) hasta Sajalices, e incluye la construcción de la Variante de Loma Campana, un tramo de 2.5 kilómetros con un viaducto de aproximadamente 800 metros. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo, el 18 de septiembre, la reunión de homologación del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo El Espino – Sajalices y Variante de Campana”, considerada la obra vial más importante que se ejecutará en 2025. El precio de referencia de esta obra es de 250 millones de dólares.

    +info

    Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje

    La reunión de homologación se realizó de forma virtual y contó con la participación de más de 40 empresas constructoras interesadas en el acto público de licitación por mejor valor. Según el MOP, durante la sesión se atendieron consultas técnicas, legales y administrativas, garantizando transparencia y condiciones equitativas para todos los proponentes.

    Homologación del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas reúne a más de 40 empresas
    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó la reunión de homologación del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo El Espino – Sajalices y Variante de Campana”. Cortesía

    El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó la relevancia de este proyecto para la conectividad vial del país:

    “Diseñamos cambios como un retorno a nivel antes y después de Capira, para evitar giros a la izquierda y garantizar un tráfico más fluido, sin afectar viviendas”, indicó.

    La obra comprende la rehabilitación y ampliación de 18.9 kilómetros de la carretera Panamericana, desde Los Calderones (La Chorrera-Capira) hasta Sajalices, e incluye la construcción de la Variante de Loma Campana, un tramo de 2.5 kilómetros con un viaducto de aproximadamente 800 metros.

    El pliego de cargos contempla:

    • Ampliación de la vía de cuatro a seis carriles.

    • Construcción de intercambiadores y retornos a desnivel en Capira.

    • Rehabilitación y ampliación de puentes vehiculares y peatonales.

    • Modernización del drenaje, instalación de asfalto modificado y reubicación de servicios públicos.

    • Iluminación total del tramo y mejoras en paradas de transporte público.

    • Cumplimiento de estudios de impacto ambiental y guías de buenas prácticas.

    Homologación del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas reúne a más de 40 empresas
    Nuevo retorno en el proyecto corredor de las playas en La Chorrera. Cortesía/MOP

    Impacto y proyección

    El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, subrayó que el proyecto busca mejorar la seguridad vial en un tramo que actualmente soporta un flujo diario estimado de 25,000 vehículos.

    “La variante de Loma Campana permitirá una bajada más segura en una zona históricamente crítica por accidentes, especialmente para vehículos pesados”, puntualizó.

    La ampliación del Corredor de las Playas beneficiará a los distritos de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, impulsando la movilidad hacia el interior del país y fortaleciendo el turismo y el comercio en la región.

    El MOP estima que, tras la adjudicación y el refrendo del contrato, la orden de proceder se emitirá en el primer semestre de 2026, con una duración de obras aproximada de dos años y medio.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más