Hospital de Panamá Norte: tres consorcios compiten en licitación de $72 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa recibió ofertas de tres consorcios para el Hospital de Panamá Norte: CTL Ingeniería S.A., Riga Services S.A. y Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A.

Tres consorcios participan en la licitación para la construcción del nuevo Hospital de Panamá Norte, tras presentar sus propuestas económicas en un acto público convocado por el Ministerio de Salud (Minsa).

El proyecto, que se desarrollará en terrenos donados por la Alcaldía de Panamá en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, contempla el diseño, estudios preliminares, planos finales, financiamiento, construcción, equipamiento y mantenimiento del centro hospitalario, con un precio de referencia estatal de $72,494,779.58.

Las ofertas admitidas por el Departamento de Compras del Minsa evidencian una competencia cerrada, con montos muy similares entre sí, aunque todas por encima del valor estimado por el Estado.

La propuesta más alta fue presentada por CTL Ingeniería S.A., por $79,724,418.12; le siguió Riga Services S.A., con una oferta de $79,674,226.00. La propuesta más baja corresponde a Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A., que ofertó $79,621,057.65.

Entre la oferta más baja y la más alta existe una diferencia aproximada de $103 mil, por lo que la decisión final queda en manos de la comisión evaluadora, que deberá verificar el cumplimiento técnico de cada proponente.

Las empresas cuentan con un plazo de tres días hábiles, hasta el 29 de junio de 2026 a las 11:59 p.m., para subsanar la documentación requerida.

Posteriormente, las propuestas serán evaluadas a través del sistema Panamá Compra, donde se definirá la adjudicación del contrato.

El nuevo hospital será una instalación de segundo nivel de atención, con capacidad para 100 camas de hospitalización, distribuidas en servicios de medicina interna, cirugía, psiquiatría, pediatría y gineco-obstetricia.

La construcción de este centro, con un valor de $178.4 millones, se adjudicó en junio de 2016, pero una serie de inconvenientes han impedido que el proyecto sea aprobado por los miembros de la junta directiva de la institución. Archivo

Un proyecto de vieja data

Este plan no es nuevo: en 2016 ya se había asignado un terreno y se avanzó en un proceso de licitación a través de la Caja de Seguro Social (CSS), pero aquel intento no prosperó.

La obra tenía un costo de $178.4 millones e incluía servicios integrales de estudios técnicos, diseños arquitectónicos hospitalarios, desarrollo y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, construcción, equipamiento médico, capacitación de personal y mantenimiento preventivo y correctivo.

En ese momento, el contrato para la construcción del Hospital de Panamá Norte, bajo la CSS, fue adjudicado al Consorcio Panamá Norte, integrado por la constructora Nova S.A. y BTD Proyectos 12; sin embargo, la institución no contaba con los terrenos.

La Dirección Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS reconoció que el proyecto se licitó sin disponer aún del terreno, debido a que el Estado no contaba con tierras lo suficientemente extensas en el área norte de la ciudad de Panamá para levantar el hospital.

Ahora, la situación es distinta, ya que sí se cuenta con los terrenos.