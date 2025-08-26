Panamá, 26 de agosto del 2025

    Aumento de casos respiratorios

    Hospital del Niño anuncia suspensión de cirugías electivas hasta nuevo aviso

    Getzalette Reyes
    Fachada del Hospital Del Niño en avenida Balboa. Elysée Fernández

    A partir de este martes 26 de agosto, el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel mantendrá suspendidas las cirugías electivas —procedimientos quirúrgicos que no son de emergencia y pueden programarse con anticipación— y todos los procedimientos que requieran hospitalización.

    Cómo prevenir los resfriados en temporada de lluvias: consejos de una médica especialista

    La medida estará vigente hasta nuevo aviso y obedece al incremento de los casos respiratorios reportados en este centro médico.

    En un comunicado, el hospital señaló que el resto de los servicios en las diferentes áreas continuará de forma regular. “Las cirugías de urgencia, ambulatorias y las que se generen dentro de la hospitalización se realizarán de manera normal”, se indicó.

    El Dr. Paul Gallardo, director del Hospital del Niño, explicó a TVN Noticias que, con la llegada de las lluvias, aumentan los brotes respiratorios causados por diferentes tipos de virus.

    “Este lunes amanecimos con 405 pacientes y en el hospital contamos con 393 camas y cunas. Nos hemos visto obligados a adoptar estas medidas por seguridad”, remarcó.

