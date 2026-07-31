Hospital del Niño: solo $2.5 millones frente a una necesidad de $18.2 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El principal hospital pediátrico del país enfrenta una presión financiera: solicitó $18.2 millones para operar, pero el MEF solo aprobó $2.5millones mientras aumenta la demanda de atención.

La difícil situación financiera del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel quedó en evidencia este miércoles 29 de julio durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Aunque el centro hospitalario requería $18.2 millones para cubrir sus necesidades operativas del año que transcurre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo aprobó un traslado de partida de $2.5 millones, cuya solicitud fue sustentada por el director del hospital, Paul Gallardo, junto con el viceministro de Salud, Manuel Zambrano.

Durante su intervención, Gallardo explicó que la crisis se originó cuando el hospital conoció el presupuesto asignado para 2026, fijado en $104.1 millones, una cifra inferior a los aproximadamente $114 millones que recibió del Estado en 2025.

Entre octubre y noviembre de 2025, el Hospital del Niño había advertido al MEF y al Ministerio de Salud (Minsa) sobre sus necesidades financieras para 2026 y planteó que los $18.2 millones solicitados fueran entregados mediante seis traslados de partida de $3 millones cada uno, una alternativa que finalmente no se concretó.

Según Gallardo, esa reducción contraviene la Ley 17 del 23 de agosto de 1958, que creó el Hospital del Niño como una institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La norma establece que el subsidio estatal no puede ser inferior al otorgado el año anterior.

“En 2025 recibimos $114 millones. Nos asignan $104 millones para 2026. Ya hay una diferencia enorme con respecto a lo recibido el año anterior, que, de acuerdo con la Ley del Hospital del Niño, no podía ser menor”, expresó Gallardo ante los diputados.

El director añadió que durante 2025 el hospital ejecutó cerca del 94% de un presupuesto de aproximadamente $119 millones, por lo que consideró inviable mantener la operación con una asignación menor.

“Si el Hospital del Niño utilizó $119 millones en 2025, es imposible que ahora funcione con $104 millones. Eso no alcanzará para ejecutar el presupuesto”, afirmó.

Paul Gallardo, director médico del Hospital del Niño Se agradece, pero realmente eso no soluciona el problema. Yo necesito $18 millones”.

Solo quedan $19 millones para operar

Gallardo explicó que la mayor parte del presupuesto está comprometida con el pago de salarios. Una vez cubiertas esas obligaciones, al hospital solo le quedan alrededor de $19 millones para financiar la compra de medicamentos, insumos médicos, equipos, mantenimiento y el funcionamiento diario de la institución.

Indicó que, ante ese escenario, la administración solicitó un traslado de partida por $18.2 millones para cubrir 26 objetos de gasto, entre ellos el pago de tiempo extraordinario, décimo tercer mes, aportes a la Caja de Seguro Social, prendas de vestir, lubricantes, materiales e insumos indispensables para la atención de los pacientes.

Sin embargo, el MEF únicamente aprobó $2.5 millones, monto que, según Gallardo, resulta insuficiente para resolver la crisis financiera.

“Se agradece, pero realmente eso no soluciona el problema. Yo necesito $18 millones”, manifestó.

Explicó que esa reducción obligará al hospital a priorizar gastos y dejar pendientes algunas obligaciones, entre ellas el pago de la prima de antigüedad a los colaboradores.

“Es un derecho de los trabajadores, pero en este momento debo priorizar la compra de insumos para atender a los pacientes”, sostuvo.

La construcción del Hospital del Niño se inició el 14 de mayo de 1948 y fue terminada y entregada al Club de Leones el 31 de enero de 1950. Foto/Elysée Fernández

Hospital atiende más de 200 mil consultas al año

Gallardo recordó que el Hospital del Niño es el principal centro pediátrico de alta complejidad del país y que cada año atiende a más de 200 mil pacientes en consulta, realiza alrededor de 7,400 cirugías y mantiene una alta ocupación hospitalaria.

Añadió que el crecimiento de la demanda ha superado la capacidad de las instalaciones actuales. Como ejemplo, mencionó que el área de Neumología, diseñada originalmente para atender entre 40 y 50 pacientes, actualmente alberga hasta 92 niños.

El director también explicó que el reciente aumento de las enfermedades respiratorias ha incrementado significativamente la presión sobre los servicios críticos.

Detalló que la unidad de cuidados intensivos pediátricos fue diseñada para 36 camas, pero durante el brote reciente llegó a atender 44 pacientes, de los cuales cerca del 90% requirió ventilación mecánica, lo que elevó considerablemente los costos de atención.

Gallardo señaló que parte de la presión sobre los servicios podría aliviarse con la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital del Niño, cuya entrega está prevista para el segundo semestre de 2027.

Mientras tanto, insistió en que el centro hospitalario necesita mayores recursos para mantener la atención de la población pediátrica.

Durante la sesión, el viceministro de Salud, no solo sustentó el traslado de partida solicitado para el Hospital del Niño, sino también recursos destinados a otros hospitales y compromisos pendientes del sector salud. En total, el traslado de partida presentado ante la Comisión de Presupuesto ascendió a $22.9 millones.