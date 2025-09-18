Hospital Nicolás A. Solano: Boyd Galindo comparecerá en la Asamblea tras viaje oficial

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó ayer miércoles que comparecerá ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para responder sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano, tan pronto regrese al país tras cumplir compromisos oficiales en el extranjero.

“Con mucho gusto acudiré a la citación en la Asamblea Nacional una vez regrese de la gira de trabajo que realizará el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante las Naciones Unidas (ONU)”, declaró Boyd Galindo.

El titular del Ministerio de Salud detalló que la próxima semana acompañará al presidente Mulino a Estados Unidos, donde se firmarán convenios internacionales y se sostendrán reuniones con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Boyd Galindo reiteró su disposición a responder las inquietudes de los diputados. “Con mucho gusto responderé el cuestionario que me han enviado, porque no tengo nada que ocultar. Justamente ayer estuve por más de 12 horas en la Comisión de Presupuesto, respondiendo preguntas no solo de sus miembros, sino también de otros diputados presentes”, subrayó.

En una nota enviada al secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado González, el ministro solicitó la reprogramación de la sesión para el martes 7 de octubre de 2025, a las 9:30 a.m. “Esta nueva fecha permitirá no solo dar cumplimiento responsable a los compromisos internacionales ya adquiridos, sino también preparar de manera exhaustiva las respuestas requeridas, garantizando una comparecencia productiva y a la altura de lo que demanda la Honorable Comisión”, señala el documento.

El ministro enfatizó su compromiso con la transparencia y reiteró que se presentará ante la Asamblea Nacional para responder cualquier interrogante relacionada con la salud pública y la gestión del Minsa.