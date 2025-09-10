Panamá, 10 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD EN PANAMÁ OESTE

    Hospital Nicolás A. Solano en crisis: creación de patronato busca transformar la gestión

    Aleida Samaniego C.
    Hospital Nicolás A. Solano en crisis: creación de patronato busca transformar la gestión
    El Hospital Nicolás A. Solano, uno de los principales centros hospitalarios del país, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Elysée Fernández

    La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo de la Asamblea Nacional analiza dos proyectos de ley que buscan reorganizar el Hospital Nicolás A. Solano y crear un patronato que permita mejorar su gestión.

    +info

    Hospital Nicolás A. Solano: no creció al ritmo de la población en La ChorreraHospital Nicolás A. Solano: dos denuncias por mala atención llegan a la esfera judicial Sin especialistas en el Hospital Nicolás A. Solano: ¿Una crisis que no tiene fin?Ministro de Salud visita el Nicolás A. Solano: Si los médicos están tratando mal a los pacientes, van para afuera Hospital Nicolás A. Solano sin oncólogos: la unidad de cáncer sigue sin abrirOtro incidente en el Hospital Nicolás A. Solano: suspenden turnos de médico por situación que dejó a paciente con quemadurasIniciativa de ley propone la creación de un patronato para el Hospital Nicolás A. Solano

    La iniciativa, presentada por las diputada Patsy Lee y Yuzaida Marín, propone un ente gestor con representantes del Ministerio de Salud (Minsa), médicos, personal administrativo, organizaciones no gubernamentales, sector empresarial y asociaciones de pacientes, con el objetivo de garantizar una administración más eficiente, transparente y participativa.

    Edwin Vergara, presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, informó que se ha establecido un plazo de cinco días hábiles para que todos los actores involucrados —asociaciones civiles, personal médico, administrativos y otros sectores vinculados al hospital— presenten sus aportes y sugerencias con miras a unificar ambos anteproyectos.

    La próxima semana se espera una nueva reunión en una subcomisión, ya con una propuesta legislativa consolidada que integre los distintos aportes recibidos, dijo.

    El hospital, inaugurado en el año 2000 para atender a 306,000 personas en el área de Panamá Oeste, hoy enfrenta una demanda creciente en una provincia que supera los 653,000 habitantes y que seguirá creciendo. La infraestructura, las camas disponibles y el número de especialistas han quedado rezagados frente a las necesidades de la población.

    La médico salubrista Yelkis Gill, directora ejecutiva nacional de Servicios y Prestaciones en Salud del Minsa, señaló que la escasez de especialistas críticos, como neonatólogos, cardiólogos y gastroenterólogos, limita la capacidad de respuesta del hospital y ha derivado en situaciones críticas para los pacientes.

    El patronato busca involucrar a la comunidad y al sector privado en la gestión del hospital, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

    Según Lee, este modelo permitirá optimizar recursos, mejorar los servicios médicos y alinear la administración del hospital con los estándares internacionales. “Se trata de fortalecer la institución para que pueda responder de manera eficaz a las necesidades de los panameños, garantizando la calidad de la atención y la participación de la comunidad”, señaló la diputada.

    Actualmente, el Hospital Nicolás A. Solano atiende entre 60,000 y 70,000 pacientes al año.

    Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, enfatizó que es fundamental garantizar la calidad de la atención y supervisar de cerca a los profesionales que no cumplan con sus responsabilidades. “Si los están tratando mal, van para afuera”, aseguró durante un recorrido por la institución, donde además anunció la ampliación del cuarto de urgencias, mejoras en infraestructura y la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil.

    La creación del patronato y la reorganización buscan, según las autoridades, no solo resolver los problemas de gestión y recursos, sino también sentar las bases para que el hospital pueda adaptarse al crecimiento poblacional y convertirse en un centro de referencia regional con servicios especializados suficientes para atender emergencias y pacientes críticos.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Auditoría integral de la mina de Cobre Panamá sería realizada por SGS Panama Control Services. Leer más
    • ‘Lose-lose situation’: el alto costo de decir sí o no a Washington. Leer más