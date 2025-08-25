Hospital San Miguel Arcángel: cómo acceder a sus servicios si es asegurado de la CSS

Si es asegurado de la Caja de Seguro Social (CSS) y vive en San Miguelito o Panamá norte, ahora tiene una nueva opción para recibir atención médica: el Hospital San Miguel Arcángel (HSMA).

Un convenio entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS incorpora este hospital a la red de atención para los asegurados, con el objetivo de reducir las listas de espera y acercar los servicios a quienes más los necesitan.

Para acceder, solo necesita presentar su carné de la CSS y cédula de identidad personal al llegar al hospital. Con estos documentos, el personal validará su cobertura y canalizará hacia el servicio que requiera, ya sea una consulta médica o un procedimiento quirúrgico.

El director médico del HSMA, Rafael De Gracia, informó que el hospital cuenta con 34 servicios médicos, que incluyen pediatría, neonatología, gastroenterología, cirugía general, endocrinología y oftalmología, entre otros. Los pacientes también podrán acceder a procedimientos quirúrgicos y servicios de hospital de día, como endoscopía, broncoscopía, mamografía digital y atención en la clínica de heridas.

Sin embargo, De Gracia aclaró que ciertos servicios complementarios, como exámenes de laboratorio y rayos X ambulatorios, deben realizarse en otras unidades de la CSS.

Además, la especialidad de cardiología no está disponible en esta primera fase, debido a la falta de especialistas en el momento de la firma del convenio. Aun así, las autoridades indicaron que se espera ampliar la cobertura de servicios en los próximos años.

El tema de las listas de espera y la mora quirúrgica representa un desafío crítico para el HSMA. Según De Gracia, cualquier retraso en la atención superior a tres meses se considera mora, ya sea en consultas, cirugías o procedimientos menores, como extracciones dentales complejas.

Actualmente, el hospital reporta mora en oftalmología. La salida de una oftalmóloga generó que las listas de espera se extendieran casi hasta 2026. En este momento, los pacientes deben esperar hasta un año para recibir cita.

“Con cuatro oftalmólogos, este problema se resolvería casi por completo. Solo contamos con dos. Hemos solicitado varias veces la contratación de personal adicional al Ministerio de Salud y aún no hemos recibido respuesta”, señaló De Gracia.

El director médico aclaró que las personas que actualmente avanzan en las listas fueron inicialmente no aseguradas, pero a medida que se cumplan los cupos, la mayoría de los pacientes atendidos serán asegurados.

“El servicio no se detiene; se trabaja de manera constante para garantizar que todos los pacientes reciban atención, aunque se requiera tiempo para normalizar las listas”, añadió.

En gastroenterología, las consultas tienen un tiempo de espera aproximado de cuatro meses, pero los procedimientos se realizan con rapidez y, por el momento, aún no se considera que exista mora. “Estamos muy cerca de la mora”, agregó De Gracia.

El convenio, que estará vigente hasta 2027, representa una inversión de $12 millones y busca garantizar que los asegurados tengan atención más rápida y cercana, sin necesidad de trasladarse a otros hospitales de la capital.

Con esta medida, miles de asegurados podrán recibir atención médica de manera más ordenada y eficiente, mientras el hospital contribuye a aliviar la saturación de otros centros hospitalarios en la ciudad. Además, se espera que la iniciativa mejore la calidad de la atención, al organizar mejor los recursos y priorizar los servicios más necesarios para la población.

En resumen, si es asegurado de la CSS y necesita atención médica, acudir al Hospital San Miguel Arcángel ahora es más fácil. Solo recuerde llevar su carné y cédula, para acceder a los servicios, desde consultas médicas hasta procedimientos quirúrgicos.

El objetivo de esta administración del Minsa es lograr una integración en los servicios de salud, para evitar la duplicidad.