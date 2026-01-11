Panamá, 11 de enero del 2026

    Servicios de salud privado

    Hospital Santa Fe es vendido: Ahora es propiedad de un grupo de universidades

    La venta del Hospital Santa Fe en Panamá fue concretada en noviembre de 2025, según documentos del Registro Público.

    Aleida Samaniego C.
    El 30 de abril de 1984 nació el Hospital Santa Fe. Elysée Fernández

    La venta del Hospital Santa Fe, ubicado en la vía Simón Bolívar, en el corregimiento de Curundú, se concretó en noviembre pasado. Un grupo de universidades privadas adquirió la sociedad anónima, según los documentos del Registro Público.

    Estos documentos detallan que los nuevos directivos de la sociedad anónima son Andrés Barrios Arce como presidente; Antonio Valero, secretario; y Carlos Torres, tesorero.

    Fuentes del centro hospitalario indicaron que el monto de la venta podría rondar los 90 millones dólares. A pesar del cambio de propietarios, se informó que tanto el personal médico como el administrativo continúan trabajando con normalidad.

    Los nombres de la nueva sociedad guardan relación con la Universidad Latina de Panamá, la Universidad Interamericana de Panamá, la Universidad Americana, entre otras.

    Valero ocupa el cargo de director de Operaciones en la Universidad Latina, mientras que Torres es director ejecutivo de la Universidad Interamericana de Panamá, según sus perfiles en LinkedIn.

    A pesar de que la transacción fue en noviembre pasado, hasta el momento las plataformas oficiales del hospital no han informado sobre la venta. Tampoco se ha emitido un comunicado al respecto.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


