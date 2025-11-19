Hospital Santo Tomás gradúa a 39 nuevos médicos especialistas y subespecialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 39 médicos especialistas y subespecialistas completaron su proceso de formación tras varios años de preparación en el Hospital Santo Tomás (HST), considerado un centro de docencia.

Los nuevos profesionales se integran al sistema de salud, fortaleciendo la atención médica especializada en el país.

El director médico general del HST, Luis Carlos Bravo, destacó que son 35 especialistas y cuatro subespecialistas los que se gradúan.

Los médicos residentes completaron su formación en 11 especialidades médicas: anestesiología, medicina interna, radiología médica, obstetricia y ginecología, otorrinolaringología, ortopedia y traumatología, dermatología, urgencias médicas, psiquiatría, cirugía vascular periférica y oftalmología.

Asimismo, cuatro médicos culminaron la subespecialización en cardiología, nefrología, gastroenterología y enfermedades Infecciosas.

“Nuestra institución es formadora de especialistas desde hace 15 años… formamos para todo el país, no solo para nosotros”, destacó el director, señalando que las residencias están avaladas por la Universidad de Panamá.

Por su parte, Janett Rangel, especialista en anestesiología y coordinadora institucional de Docencia e Investigación del HST, explicó que estos médicos fueron formados en 15 programas de residencias médicas.

Rangel resaltó que esta promoción representa el compromiso histórico del hospital con la formación de profesionales al servicio del país. “Nos sentimos muy satisfechos y orgullosos. Este es un hospital donde lo más importante es la humanidad y la calidad de atención. Somos el hospital del pueblo; la mayoría de nuestros pacientes no están asegurados y requieren atención digna”, afirmó.

La coordinadora recordó que el HST fue la primera institución del país en formar médicos residentes, iniciando en 1947 con el programa de Neurocirugía, una tradición docente que se mantiene sólida y en constante crecimiento. “Nuestros médicos especialistas están comprometidos con la docencia. Tenemos una trayectoria de décadas en la formación de residentes”, señaló.

También destacó que la institución sigue avanzando en tecnología y métodos de enseñanza, pero que el eje central continúa siendo la calidad humana: “Para nosotros es muy importante la candidez, la humanidad y que ellos desarrollen valores que los conviertan en profesionales íntegros”.

Graduación de médicos especialistas. LP Yaritza Mojica

Reforzarán hospitales en todo el país

Los graduados fueron asignados a diversas instalaciones de salud según el proceso de selección conocido como Viva voz. Algunos permanecerán en el HST, mientras que otros reforzarán hospitales del Ministerio de Salud en provincias como Coclé y Los Santos.

“Tenemos uno que va para Coclé, otro para Los Santos, y son especialidades importantes. El país los necesita y ellos lo saben”, explicó Ángel.

La doctora agregó que los futuros proyectos hospitalarios demandarán más personal médico y de enfermería, por lo que la formación continua de especialistas resulta clave para fortalecer la atención hospitalaria y la seguridad sanitaria del país.

El HST, en conjunto con la Universidad de Panamá, destacó que mantiene su compromiso de ofrecer un nivel académico que cumpla con los más altos estándares de calidad.

Desde 1947, el HST desarrolla programas de residencia en diversas especialidades y subespecialidades médicas, graduando cada año un promedio de 30 especialistas que brindan servicios en distintas regiones del país.

Para su formación, el hospital recibe estudiantes de medicina de cinco universidades: Universidad de Panamá, Universidad Interamericana de Panamá, Columbus University, Universidad Latina y Universidad Americana.

En carreras afines a la salud, también se forman estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad de Santander, Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).