Hospital Santo Tomás tendrá un nuevo edificio dedicado a la atención ambulatoria

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció ayer 18 de noviembre el proyecto de construcción de un “Nuevo Edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás”, como parte del proceso de modernización del denominado elefante blanco.

El proyecto consiste en construir un moderno edificio de siete pisos donde se instalará la atención ambulatoria del Hospital Santo Tomás (HST). La obra se levantará en el área donde antes funcionaba el antiguo Instituto Oncológico Nacional, entre la avenida Justo Arosemena y la calle 37 Este.

El titular de Salud indicó que un proyecto tan necesario como este, relegado por años, busca ampliar la capacidad de atención del principal hospital público del país, el cual cuenta con 100 años de servicio.

El nuevo edificio contará con un centro de cirugía oftalmológica, centro de reemplazo articular, centro de monitoreo materno-fetal, hospital de día, Centro Quirúrgico Ambulatorio, clínicas especializadas, Hemocentro y una Plataforma Integral de Logística y Almacenes.

“Será una estructura impresionante de siete pisos que va a contener toda una serie de espacios para la atención quirúrgica y reemplazos en ortopedia”, señaló. Agregó que el proyecto permitirá descongestionar un hospital que “tenía mucho tiempo de estar sin espacios”.

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y del HST estiman que todo el proceso de licitación se inicie a principios de 2026 y que, posteriormente, comience la construcción, la cual estiman culminará en un periodo aproximado de tres años. “Esperamos que empiece a construirse a principios del año próximo y se culmine en aproximadamente tres años”, manifestó Boyd Galindo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya asignó $47 millones de dólares para la obra. Sin embargo, el costo total podría ascender a $53 millones, incluyendo equipos especializados. “Ya se cuenta con los fondos… el MEF asignó $47 millones; va a costar un poco más con los equipos, pero eso lo vamos a ir consiguiendo durante los próximos tres años”, explicó.

La licitación se lanzará “tan pronto entre en vigencia el nuevo presupuesto a partir de enero”, señaló el titular de la cartera de Salud.

Atención ambulatoria para descongestionar el hospital

Por su parte, el director médico general del HST, Luis Carlos Bravo, explicó que la capacidad de hospitalización lleva años al límite. “Las capacidades de albergar pacientes hospitalizados están copadas desde hace años, y este último año aún más”, afirmó.

El nuevo edificio estará orientado principalmente a la atención ambulatoria, con pequeñas áreas de hospitalización. “Este proyecto aprobado por el Gobierno Nacional es un edificio completo, pero dirigido a atención ambulatoria, para agilizar la atención y dar respuesta a la población”, dijo el director médico.

El centro contará con áreas para endoscopías digestivas altas, colonoscopías, endoscopías de otorrinolaringología, endoscopías de neumología y cirugías oftalmológicas, incluyendo cataratas y procedimientos complejos.

Además, servirá como sede para los programas oftalmológicos que desarrollan especialistas extranjeros en coordinación con la Primera Dama y la Presidencia de la República.

Se conoció que el proyecto será llave en mano. El director médico informó que “ya enviamos nuestros estudios de factibilidad a la Dirección de Ingeniería de Infraestructura del Minsa. Ellos se encargarán de la disposición de los planos finales”.

Alta demanda: más de 5,000 consultas al mes

El Hospital Santo Tomás atiende una alta carga asistencial. “En consulta externa atendemos más de 5,000 pacientes por mes y en urgencias 1,500 pacientes por semana”, detalló el director médico.

Actualmente, el hospital cuenta con 761 camas, pero “no nos damos abasto”, por lo que la estrategia ahora apunta a fortalecer la atención ambulatoria.

En el Hospital Santo Tomás se registra una alta demanda de atención de pacientes ambulatorios, por lo que sus instalaciones se han quedado chicas.

La ocupación promedio actual de camas —de un total de 730— está entre el 85% y 90%, con servicios de cirugía y medicina por encima de los niveles óptimos.

La proyección al año 2045 indica que la ocupación alcanzaría el 110% si no se amplía la cartera de servicios ambulatorios, señalan las autoridades del nosocomio.

Esta situación se debe a la alta carga de pacientes con enfermedades crónicas y a la atención de la población no asegurada (47%), cuya responsabilidad recae directamente en el Minsa.

En cuanto a la infraestructura del antiguo oncológico, esta se encuentra obsoleta y no responde a las necesidades actuales de los pacientes.