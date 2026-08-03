Hospitales regionales del Minsa sin prótesis para fracturas; faltan $500 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de Finanzas del Minsa, Gaudencio Rodríguez, advirtió que los recursos son necesarios para medicamentos, insumos médico quirúrgicos, turnos del personal y otros gastos operativos.

Los hospitales regionales del Ministerio de Salud (Minsa) enfrentan una escasez de insumos que ya afecta la atención de los pacientes. La institución reconoce que no dispone de prótesis para atender fracturas ni de suficiente material médico-quirúrgico para realizar algunas operaciones, mientras requiere $500 millones adicionales para cubrir sus gastos de funcionamiento hasta finales de este año.

La situación fue revelada durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en la que el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, junto con el director de Finanzas del Minsa, Gaudencio Rodríguez, sustentó varios traslados de partidas por $22.9 millones, destinados a cubrir necesidades urgentes de hospitales y otras dependencias de la institución.

Durante su intervención, Rodríguez explicó que el ministerio mantiene solicitudes permanentes de créditos extraordinarios y traslados de partidas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a que el presupuesto disponible resulta insuficiente para atender las necesidades de la red pública de salud.

“Estamos constantemente solicitando créditos extraordinarios y traslados de partidas al MEF para que, donde se identifiquen recursos, se nos transfieran porque necesitamos cubrir los hospitales”, manifestó el funcionario ante los diputados.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sustentando tres traslado de partidas. Foto/Cortesía

Las limitaciones presupuestarias, añadió, ya tienen consecuencias en el abastecimiento de los hospitales regionales.

“No hay material médico-quirúrgico para los hospitales regionales. Si se quiebra alguien, no hay prótesis para poder arreglarlo; tampoco para cirugías de columna o de cabeza. No hay material para operaciones”, afirmó Rodríguez durante la sustentación.

Un déficit de $500 millones

El director de Finanzas explicó que el Minsa necesita $500 millones adicionales para concluir el presente año fiscal.

De acuerdo con el funcionario, esos recursos permitirían financiar la compra de medicamentos y material médico-quirúrgico, el pago del servicio de energía eléctrica de las instalaciones de salud, los turnos extraordinarios del personal médico y la extensión de horarios en hospitales y centros de salud.

“Actualmente estamos $500 millones menos para cerrar el año, solo para financiar medicinas, material médico-quirúrgico, pagar la luz, los turnos extras de los médicos y la extensión de horarios”, señaló.

Rodríguez añadió que el ministerio continuará solicitando créditos extraordinarios y traslados de partidas al MEF para evitar mayores afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

Los traslados solicitados

La comparecencia ante la Comisión de Presupuesto tuvo como propósito sustentar varios traslados de partidas por un total de $22,978,802, destinados a cubrir necesidades específicas en distintas áreas del ministerio.

La principal solicitud corresponde a $10 millones para la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis ambulatoria para pacientes con enfermedad renal crónica.

El Minsa también solicitó $2.5 millones para el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en Chiriquí, destinados a la adquisición de equipos para salones de operaciones, salas de parto, unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias y la central de esterilización.

Otro traslado, también por $2.5 millones, fue sustentado para el Hospital del Niño, con el propósito de atender necesidades prioritarias de los pacientes y otros compromisos institucionales.

Asimismo, la institución solicitó $2.2 millones para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica de las instalaciones de salud bajo su administración.

A estas solicitudes se suma un traslado de $1 millón para ejecutar mejoras en el Hospital Cecilio Castillero, en Herrera, que incluyen la modernización del sistema de vapor de las calderas, la reposición de cuartos fríos, el fortalecimiento del sistema de aire acondicionado y otros trabajos de mantenimiento.

Además, el ministerio sustentó un traslado de $4.77 millones para la Dirección de Medicamentos e Insumos, con el fin de adquirir suministros médico-quirúrgicos y de laboratorio destinados a reforzar el abastecimiento de los hospitales Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, y Aquilino Tejeira, en Coclé.

Un problema que va más allá de los traslados

Aunque la comparecencia del Minsa tenía como objetivo obtener la aprobación de estos movimientos presupuestarios, los planteamientos del viceministro de Salud y el director de Finanzas evidenciaron un problema de mayor alcance: las dificultades que enfrenta la institución para financiar el funcionamiento de la red pública de salud.

La falta de prótesis para atender fracturas y la escasez de materiales para realizar cirugías en los hospitales regionales reflejan, según el funcionario, las limitaciones presupuestarias que enfrenta el ministerio para mantener la prestación de los servicios de salud.

Mientras los traslados de partidas buscan atender necesidades inmediatas, el Minsa sostiene que requerirá recursos adicionales durante los próximos meses para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos, mantener operativos los hospitales y centros de salud, cubrir servicios básicos y asegurar la continuidad de la atención médica en todo el país.