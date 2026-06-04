Panamá, 04 de junio del 2026
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    SALUD PÚBLICA

    Hospitales se preparan ante riesgo de casos importados de sarampión en Panamá

    La estrategia incluye áreas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica, capacitación del personal y actualización de protocolos. Panamá mantiene tres casos confirmados de sarampión en 2026

    Aleida Samaniego C.
    Hospitales se preparan ante riesgo de casos importados de sarampión en Panamá
    Autoridades de salud recomiendan revisar el esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente antes de realizar viajes internacionales. Foto/Archivo

    El Ministerio de Salud (Minsa) activó un plan nacional de preparación hospitalaria para fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante el riesgo de casos importados de sarampión, en momentos en que la enfermedad registra un aumento sostenido a nivel mundial.

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    La estrategia incluye la adecuación de áreas de aislamiento en hospitales, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la actualización de protocolos de atención, medidas que retoman parte de las acciones implementadas durante la pandemia de covid-19.

    Aunque Panamá mantiene bajo control la situación, con tres casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, las autoridades sanitarias consideran necesario reforzar la capacidad de respuesta ante el incremento de viajeros internacionales y el resurgimiento de la enfermedad en distintos países.

    El doctor Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, explicó que hace dos semanas se realizó una revisión de las capacidades instaladas en hospitales y regiones de salud para verificar la disponibilidad de recursos y el nivel de preparación del personal.

    “Estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de covid-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”, señaló.

    Como parte del plan, los hospitales han identificado y acondicionado espacios para el aislamiento seguro de pacientes con sospecha de sarampión, con el fin de evitar la exposición de otros usuarios dentro de las instalaciones de salud.

    Hospitales se preparan ante riesgo de casos importados de sarampión en Panamá
    Autoridades del Ministerio de Salud revisan la capacidad de respuesta de la red hospitalaria nacional ante el riesgo de casos importados de sarampión. Foto/Cortesía

    Las autoridades también reforzaron los procesos de vigilancia epidemiológica y de triaje en las salas de urgencias para detectar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes recientes de viaje.

    Además, el personal médico y de enfermería recibe capacitación sobre protocolos de atención, bioseguridad y manejo clínico de casos sospechosos.

    El llamado del Minsa coincide con un escenario internacional preocupante. Entre enero y mediados de mayo de este año se notificaron 184,489 casos de sarampión en 155 países, según datos citados por la entidad. Más de la mitad de esos casos fueron confirmados, lo que refleja una expansión sostenida de la enfermedad a nivel global.

    Ante este panorama, las autoridades reiteraron que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir contagios y evitar brotes.

    “La mejor herramienta para prevenir el sarampión sigue siendo la vacunación. Panamá ha logrado mantener el control de esta enfermedad gracias a las altas coberturas de inmunización”, destacó Vanegas.

    El Minsa exhortó a la población a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente antes de realizar viajes internacionales o en caso de existir dudas sobre las dosis recibidas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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