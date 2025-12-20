Panamá, 20 de diciembre del 2025

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Hospitalizaciones pediátricas llegan al 90% en Ciudad de la Salud por virus respiratorios

    Aleida Samaniego C.
    Niños esperan atención médica en la Ciudad de la Salud, donde las hospitalizaciones pediátricas alcanzan el 90% por el aumento de virus respiratorios. Cortesía

    Las hospitalizaciones en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud se encuentran con un 90% de ocupación, debido al incremento de casos de virus respiratorios en niños, informó la subdirectora médica de la instalación de salud, Hong Mei Bao.

    Explicó que infecciones como el virus sincitial respiratorio y la influenza pueden presentar complicaciones, especialmente en menores con antecedentes de asma, alergias u otras enfermedades, así como en aquellos que no cuentan con el esquema completo de vacunación.

    Bao señaló que las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa han influido en el aumento de estos casos, cuando se esperaba que para finales de diciembre la incidencia de contagios comenzara a disminuir.

    La médica recomendó a los padres acudir de inmediato a un especialista si el menor presenta síntomas como tos persistente, fiebre, vómitos o náuseas, con el fin de realizar pruebas diagnósticas y una evaluación médica oportuna.

    Entre las principales medidas preventivas, Bao reiteró la importancia de la vacunación tanto en niños como en mujeres embarazadas y adultos mayores, además de completar el esquema de inmunización, mantener una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y utilizar mascarillas en lugares con aglomeraciones.

    Ante la presencia de síntomas respiratorios, se exhorta a los padres a acudir al hospital o a la policlínica más cercana, donde el personal de salud evaluará la condición del menor.

    La Caja de Seguro Social hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad de las familias, recordando que la prevención y la atención oportuna pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación grave.

