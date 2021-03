Human Right Watch: Cortizo debería vetar las disposiciones discriminatorias en la ley general de adopciones

Human Rights Watch expresó en la ciudad de Nueva York este martes 9 de marzo que el presidente Laurentino Cortizo debería vetar las disposiciones discriminatorias presente en la ley general de adopciones.

En el artículo 26 del proyecto de ley No. 120 se establece que las adopciones conjuntas podrán ser constituidas “cuando las personas sean conyugues o matrimonio de hecho y de distinto sexo”.

Por ello, en una carta abierta un grupo de ciudadanos el pasado 5 de marzo le pidió a Cortizo que vetará parcialmente el proyecto de ley No. 120, sobre adopciones.

Human Rights Watch, por su parte, destacó que Cortizo debería vetar los artículos No. 22 y No. 26 del proyecto de ley porque “contravienen las normas internacionales de derechos humanos sobre no discriminación, respeto por la vida privada y familiar y derechos de niños y niñas, y perpetúan los prejuicios hacia las personas lesbianas, gais y bisexuales.

Para Cabrera, prohibir de manera categórica que los niños y las niñas sean adoptados por familias que les brinden amor y contención también "es incongruente con el principio sobre el interés superior del niño".

“Excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de ser padres adoptivos no solo es estigmatizante, sino que, en el contexto de Panamá, agrava la violación que implica que sus vínculos no se encuentren reconocidos ni protegidos en primer lugar”, manifestó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero de Human Rights Watch.

Para Cabrera, prohibir de manera categórica que los niños y las niñas sean adoptados por familias que les brinden amor y contención también “es incongruente con el principio sobre el interés superior del niño”.

El organismo regional de derechos humanos recordó que países vecinos de Panamá, como México, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay permiten la adopción a las parejas del mismo sexo.

“El proyecto haría que Panamá quede rezagada respecto de los avances en la región”, destacó el comunicado del organismo que lucha por los derechos humanos.