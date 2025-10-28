Huracán Melissa: declaran alerta roja por lluvias en Chiriquí, Veraguas y Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades declararon alerta roja la noche de este lunes 27 de octubre para las provincias de Chiriquí, Veraguas y Los Santos debido a las intensas lluvias provocadas por los efectos indirectos del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que las áreas específicas bajo esta alerta son Soná, Mariato y Las Palmas, en Veraguas; Tonosí, en Los Santos; y los distritos de Barú, Renacimiento y Tierras Altas, en Chiriquí.

“Estamos ante un evento que afecta a varios países y que está relacionado con el huracán Melissa, que ha llegado a su punto más alto”, señaló Montalvo, quien añadió que el fenómeno avanza lentamente y se prevén afectaciones hasta el 30 de octubre.

Para la comarca Ngäbe Buglé se declaró alerta amarilla.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), explicó que con la declaratoria de alerta roja se activan todos los recursos humanos, logísticos y operativos de la entidad y de las instituciones del Estado para brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas y garantizar una respuesta efectiva.