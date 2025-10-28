Panamá, 28 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMERGENCIA

    Huracán Melissa: declaran alerta roja por lluvias en Chiriquí, Veraguas y Los Santos

    José González Pinilla
    Este lunes se reportaron ríos desbordados en Veraguas y Los Santos. Cortesía/Sinaproc

    Las autoridades declararon alerta roja la noche de este lunes 27 de octubre para las provincias de Chiriquí, Veraguas y Los Santos debido a las intensas lluvias provocadas por los efectos indirectos del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5.

    +info

    Inundaciones en Tonosí: 140 viviendas afectadas y alerta amarilla en varias provincias

    La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que las áreas específicas bajo esta alerta son Soná, Mariato y Las Palmas, en Veraguas; Tonosí, en Los Santos; y los distritos de Barú, Renacimiento y Tierras Altas, en Chiriquí.

    “Estamos ante un evento que afecta a varios países y que está relacionado con el huracán Melissa, que ha llegado a su punto más alto”, señaló Montalvo, quien añadió que el fenómeno avanza lentamente y se prevén afectaciones hasta el 30 de octubre.

    Huracán Melissa: declaran alerta roja por lluvias en Chiriquí, Veraguas y Los Santos
    Alerta roja.

    Para la comarca Ngäbe Buglé se declaró alerta amarilla.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), explicó que con la declaratoria de alerta roja se activan todos los recursos humanos, logísticos y operativos de la entidad y de las instituciones del Estado para brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas y garantizar una respuesta efectiva.

    José González Pinilla

    Editor

