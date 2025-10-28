Huracán Melissa: este es el pronóstico del tiempo para este martes 28 de octubre en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de los efectos indirectos que está generando el huracán Melissa, en el Caribe, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre las condiciones del tiempo para este martes en diferentes regiones del país.

El Imhpa destacó que, en horas de la mañana, se esperan periodos de lluvias intermitentes, acompañadas, en algunos casos de descargas eléctricas, principalmente hacia la región de Azuero, el sur de Veraguas, el golfo de Panamá y Chiriquí.

Se prevén lluvias un poco más aisladas y de menor intensidad hacia Darién, la comarca Emberá, el sector este de Panamá, Coclé, Panamá Oeste, la costa abajo de Colón, el norte y el centro de Veraguas. El resto del país estará mayormente cubierto.

Para la tarde de este martes, se pronostican lluvias con descargas eléctricas, un poco más generalizadas, causando afectaciones hacia la región sur de Veraguas y la región de Azuero.

De acuerdo con el Imhpa, en horas de la noche se proyecta que las precipitaciones bajen, pero no se descartan lluvias ocasionales hacia el sur de Veraguas, Herrera y Los Santos.

Cabe destacar que ayer lunes, las autoridades declararon alerta roja para las provincias de Chiriquí, Veraguas y Los Santos debido a las intensas lluvias provocadas por los efectos indirectos del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5.