Huracán Melissa: Sinaproc registra 10 evacuaciones en Tonosí, Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En las últimas horas, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este martes la evacuación de 10 personas en Tonosí, provincia de Los Santos, producto de las fuertes lluvias y el desborde de ríos.

El Sinaproc destacó que las labores se llevaron a cabo con el apoyo de agentes de la Aeronaval, Bomberos y Policía Nacional.

Las evacuaciones preventivas se realizaron en las comunidades de Río Viejo del Solar y Río Viejo de Los Rodríguez.

Cabe recordar que las autoridades declararon alerta roja, la noche de este lunes 27 de octubre, para las provincias de Chiriquí, Veraguas y Los Santos debido a las intensas lluvias provocadas por los efectos indirectos del huracán Melissa.

Por otro lado, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, se reportaron tres viviendas afectadas por ingreso de agua en las comunidades El Carmen, Río Mar y Sangrillo.

En tanto, en la provincia de Herrera, específicamente en el distrito de Las Minas, se reportaron dos deslizamientos de tierra en los sectores de Quebrada del Rosario y Chepo, lo que afectó de manera leve la vía de acceso. Se realizaron evaluaciones, colocación de cinta perimetral y coordinación con autoridades locales para su atención.